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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन का Cache कर दिया साफ फिर भी नहीं बढ़ी स्पीड! जानिए क्या है वजह

फोन का Cache कर दिया साफ फिर भी नहीं बढ़ी स्पीड! जानिए क्या है वजह

फोन का Cache साफ करने के बाद भी स्पीड नहीं बढ़ी? आइए जानते हैं क्यों Cache हटाना हर बार फोन को तेज नहीं करता और असली वजह क्या है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Aug 2026 01:17 PM (IST)
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स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय आपने अक्सर सुना होगा कि फोन स्लो हो गया है तो उसका Cache साफ कर दें. कई लोग इसे फोन की स्पीड बढ़ाने का आसान तरीका मानते हैं. लेकिन हर बार Cache हटाने से फोन तेज हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. कई मामलों में Cache साफ करने के बाद कुछ समय के लिए फोन और स्लो काम करने लगता है. आखिर ऐसा क्यों होता है और Cache क्लियर करने की ट्रिक कब काम आती है? आइए समझते हैं.

क्या होता है फोन का Cache?

दरअसल, Cache असल में फोन या ऐप द्वारा छोड़े गए बेकार के डेटा को सेव करता है. इसका मकसद किसी ऐप या वेबसाइट को अगली बार तेजी से लोड करने में मदद करना है. जैसे मान लिजिए किसी सोशल मीडिया ऐप में इस्तेमाल होने वाली कुछ फोटोज, थंबनेल और दूसरे जरूरी डेटा का रिकॉर्ड Cache में रखा जा सकता है. इससे ऐप को हर बार वही डेटा इंटरनेट या स्टोरेज से दोबारा तैयार नहीं करना पड़ता और ऐप जल्दी खुल जाता है.

Cache साफ करने से Speed क्यों नहीं बढ़ती?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Cache को डिलीट करने से फोन की प्रोसेसिंग पावर अचानक नहीं बढ़ती है. न ही इससे प्रोसेसर तेज हो जाता है या RAM की पावर बढ़ जाती है. इसलिए अगर आपका फोन किसी दूसरे कारण से स्लो है तो Cache क्लियर करने से समस्या का समाधान नहीं होगा.

बल्कि Cache हटाने के बाद ऐप को जरूरी फाइलें दोबारा बनानी या डाउनलोड करनी पड़ती हैं. इस वजह से पहली बार ऐप खोलने पर वह नॉर्मल से थोड़ा स्लो लोड हो सकता है.

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फिर Cache साफ करने का फायदा क्या है?

इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि Cache क्लियर करना बेकार है. अगर किसी ऐप का Cache बहुत ज्यादा बढ़ गया है या उसमें खराब/पुराना डेटा जमा हो गया है तो उसे साफ करने से ज्यादातर केस में समस्या ठीक हो जाती है.

मसलन, अगर कोई ऐप बार-बार क्रैश हो रहा है, कंटेंट सही तरीके से लोड नहीं कर रहा या किसी फीचर में दिक्कत आ रही है तो Cache क्लियर करना एक आसान तरीका साबित हो सकता है.

फोन स्लो होने की असली वजह क्या हो सकती है?

बता दें कि फोन की Speed कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम वजहों में स्टोरेज का लगभग भर जाना, बहुत सारे बैकग्राउंड ऐप्स, पुराना सॉफ्टवेयर और कमजोर या पुरानी बैटरी शामिल हैं.

अगर फोन की Internal Storage लगभग पूरी भर चुकी है तो सिस्टम को फाइलें बनाने और दूसरे जरूरी काम करने में परेशानी होती है. ऐसे में सिर्फ Cache हटाने के बजाय गैर-जरूरी फोटो, वीडियो, डाउनलोड और ऐप्स को हटाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है.

बार-बार Cache साफ करना सही है?

नॉर्मली हर दिन या बार-बार Cache साफ करने की जरूरत नहीं होती है. Android खुद भी कई कंडिशन में टेंपररी डेटा को मैनेज करता है. बिना जरूरत Cache हटाते रहने से ऐप्स को वही डेटा दोबारा तैयार करना पड़ता है जिससे एक्सट्रा प्रोसेसिंग और कभी-कभी डेटा की खपत होती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Aug 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tech Tips TECH NEWS HINDI
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