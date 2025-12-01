अब ChatGPT भी हो जाएगा बोरिंग! जल्द दिखने लगेंगे विज्ञापन और स्पॉन्सर्ड सजेशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







एआई चैटबॉट चैटजीपीटी यूज करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है. अब जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह इस चैटबॉट पर भी एड और स्पॉन्सर्ड सजेशन नजर आने लगेंगे और इसके लिए टेस्टिंग शुरू हो गई है. अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कई लीक्स से इसकी जानकारी मिली थी. कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि ओपनएआई अपने चैटजीपीटी चैटबॉट को मॉनेटाइज करना चाहती है और वह इसके लिए अलग-अलग तरीके एक्सप्लोर कर रही है.

बीटा ऐप से चला पता

रिपोर्ट्स के अनुसार, चैटजीपीटी ऐप के बीटा वर्जन में एड को लेकर एक कोड देखा गया है. ऐप बंडल के कोड स्ट्रिंग में सर्च एड, सर्च एड कराउजल और बाजार कंटेट अपीयर होता है. इससे पता चलता है कि ओपनएआई चैटजीपीटी में चैट के दौरान स्पॉन्सर्ड और प्रमोटेड कंटेट दिखाने की तैयारी में है. एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि चैटजीपीटी में ट्रेडिशनल बैनर वाली एड नहीं दिखेगी बल्कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सजेशन के तौर पर दिखेगा. अगर कोई यूजर शॉपिंग या प्रोडक्ट कंपेरिजन करेगा तो उसके सजेशन के तौर पर स्पॉन्सर्ड लिंक दिखाए जा सकते हैं.

अब चैटजीपीटी से कमाई चाहती है ओपनएआई

चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई अपने बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए इससे कमाई करना चाहती है. कंपनी को उम्मीद है कि उसके 2.6 अरब वीकली यूजर्स में 8.5 प्रतिशत यानी करीब 22 करोड़ यूजर्स 2030 तक चैटजीपीटी का प्रीमियम वर्जन खरीदेंगे. अभी केवल 5 प्रतिशत वीकली एक्टिव यूजर्स (करीब 3.5 करोड़) कंपनी के प्लस और प्रो प्लान का यूज करते हैं, जिनकी भारत में कीमतें क्रमश: 1,999 रुपये और 19,900 रुपये प्रति महीना है. ओपनएआई का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे चलकर और बड़ी संख्या में लोग उसकी पेड सर्विसेस को यूज करेंगे.

