BSNL की बड़ी छलांग, इस मामले में सारी कंपनियों को छोड़ा पीछे, TRAI की नई रिपोर्ट में खुलासा
TRAI ने अक्टूबर महीने की रिपोर्ट जारी की है. इसके मुताबिक, देश में टेलीफोन यूजर्स की कुल संख्या 123.1 करोड़ हो गई है. वहीं BSNL भी शानदार प्रदर्शन करते हुए नए ग्राहक अपने साथ जोड़ रही है.
टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने देश में टेलीफोन यूजर्स की संख्या को लेकर अक्टूबर की रिपोर्ट जारी की है. इसमें पता चला है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) को नए ग्राहकों के मामले में पीछे छोड़ दिया है. एक तरफ BSNL तेजी से आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ Vi के ग्राहक कम होते जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि रिपोर्ट से और क्या-क्या जानकारी निकलकर आई है.
देश में कुल इतने टेलीफोन यूजर
ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अक्टूबर, 2025 में टेलीफोन यूजर्स की कुल संख्या 123.1 करोड़ हो गई. इनमें से 118.4 करोड़ मोबाइल और यूजर हैं और 4.6 करोड़ सब्सक्राइबर वायरलाइन सर्विसेस का यूज कर रहे हैं. अक्टूबर में मोबाइल यूजर्स की संख्या में 0.19 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई है. भारत में जियो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है. अक्टूबर में इसने करीब 20 लाख नए ग्राहक जोड़े, जिसके बाद इसका यूजर बेस बढ़कर 48.47 करोड़ हो गया है.
एयरटेल दूसरी सबसे बड़ी कंपनी
जियो के बाद एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है और अक्टूबर में उसके साथ 12.52 लाख नए ग्राहक जुड़े. इसके साथ एयरटेल के कुल यूजर्स की संख्या बढ़कर 39.36 करोड़ हो गई है.
BSNL कर रही है कमाल
पिछले तीन महीनों से BSNL के साथ जुड़ने वाले ग्राहक बढ़ रहे हैं. अक्टूबर की बात करें तो 26.9 लाख नए ग्राहकों ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी का हाथ थामा है. बता दें कि कंपनी पिछले काफी समय से 4G सर्विस रोलआउट करने में जुटी हुई है, जिसका असर उसके यूजर बेस पर भी पड़ा है. अब कंपनी के कुल यूजर्स की संख्या 9.25 करोड़ हो गई है. दूसरी तरफ अक्टूबर में करीब 21 लाख ग्राहकों ने Vi का साथ छोड़ा, जिसके बाद उसके कुल यूजर्स घटकर 20.07 करोड़ रह गए हैं.
