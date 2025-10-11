BSNL ग्राहकों के लिए खुशखबरी! जल्द मिलने लगेगी 5G कनेक्टिविटी, कंपनी ने शुरू कर दिया यह काम

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है. 4G सर्विस लॉन्च करते ही कंपनी ने 5G कनेक्टिविटी के लिए काम शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BSNL ग्राहकों को साल के अंत तक 5G सर्विस मिलने लगेगी. इसके लिए कंपनी ने कई शहरों में ट्रायल भी शुरू कर दिया है. सरकारी कंपनी ने देशभर में एक लाख 4G टावर इंस्टॉल किए हैं और अब एक लाख और टावर लगाने का विचार कर रही है.

5G पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है पूरा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BSNL के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर विवेक दुआ ने बताया कि 5G पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है. कंपनी का 4G नेटवर्क पूरी तरह से 5G के लिए तैयार है और ट्रायल पूरा होने पर इसे 5G पर अपग्रेड किया जा सकता है. अभी ट्रायल चल रहे हैं और जल्द ही 5G सर्विस रोलआउट कर दी जाएगी. बता दें कि BSNL का पूरा नेटवर्क स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे TCS और तेजस नेटवर्क के साथ मिलकर डेवलप किया गया है.

BSNL ने अगस्त में जोड़े एयरटेल से ज्यादा ग्राहक

BSNL ने अगस्त में नए ग्राहक जोड़ने के मामले में एयरटेल को पछाड़ दिया है. करीब एक साल बाद सरकारी कंपनी के ग्राहकों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है. टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के मुताबिक, अगस्त में BSNL के साथ 13.85 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े, जबकि एयरटेल के साथ महज 4.96 नए ग्राहक ही जुड़ पाए. BSNL ने पिछले साल सितंबर में सारी कंपनियों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े थे. उस समय प्राइवेट कंपनियों ने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए थे. इसके चलते बड़ी संख्या में ग्राहक प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर BSNL के साथ जुड़े थे.

