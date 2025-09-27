हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब देशभर में दौड़ेगा BSNL 4G, लॉन्च के साथ मिल रहे हैं जबरदस्त बेनिफिट्स, जानिए सब कुछ

अब देशभर में दौड़ेगा BSNL 4G, लॉन्च के साथ मिल रहे हैं जबरदस्त बेनिफिट्स, जानिए सब कुछ

BSNL 4G: भारत को दूरसंचार क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL की 4G सेवा का पूरे देश में एक साथ शुभारंभ किया.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Sep 2025 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

BSNL 4G: भारत को दूरसंचार क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL की 4G सेवा का पूरे देश में एक साथ शुभारंभ किया. सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने 98,000 साइट्स पर नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया है जिससे अब हर राज्य में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी. इस कदम के साथ BSNL ने निजी ऑपरेटर्स की तरह पैन-इंडिया 4G कवरेज की उपलब्धता हासिल कर ली है.

98,000 मोबाइल टावरों से मजबूत हुआ नेटवर्क

यह घोषणा ओडिशा के झारसुगुड़ा से हुई, जहां पीएम मोदी ने अन्य कई प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया. BSNL ने 26 सितंबर को अपनी 25वीं वर्षगांठ पर 98,000 4G/5G मोबाइल टावरों का सफलतापूर्वक डिप्लॉयमेंट किया. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि आने वाले समय में 1 लाख और टावर लगाए जाएंगे जिससे नेटवर्क और बेहतर होगा.

पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर बना 4G नेटवर्क

निजी कंपनियों से अलग, BSNL का 4G नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है. इसमें इस्तेमाल किए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भारत में ही विकसित किए गए हैं. इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा पांच देशों (स्वीडन, डेनमार्क, चीन और दक्षिण कोरिया सहित) में शामिल हो गया है जिनके पास अपना आत्मनिर्भर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है. इस प्रोजेक्ट में सरकार ने करीब 37,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

यूजर्स को मिलेगा फायदा और सस्ते प्लान

BSNL 4G से सीधे 9 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को लाभ मिलेगा. कंपनी के रिचार्ज प्लान निजी ऑपरेटरों की तुलना में 30 से 40 फीसदी तक सस्ते हैं. पहले नेटवर्क दिक्कतों के चलते कई यूजर्स ने निजी कंपनियों का रुख किया था, लेकिन अब तेज स्पीड और बेहतर कवरेज के साथ BSNL भरोसा जीतने की कोशिश करेगा. इससे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का रुझान भी बढ़ सकता है.

5G और 6G का रोडमैप

BSNL जल्द ही 5G सेवा भी लॉन्च करने की तैयारी में है. उम्मीद है कि इस साल के अंत तक दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में 5G शुरू हो जाएगा. वहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत 2030 तक 6G सेवा शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे भारत उन पहले देशों में शामिल होगा जहां 6G उपलब्ध होगी.

TCS और तेजस नेटवर्क्स की अहम भूमिका

BSNL का यह स्वदेशी नेटवर्क टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और तेजस नेटवर्क्स की साझेदारी से संभव हो पाया. TCS ने नेटवर्क इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी संभाली, जबकि तेजस नेटवर्क्स ने रेडियो एक्सेस सिस्टम विकसित किया. इस सहयोग ने BSNL को पूरी तरह आत्मनिर्भर 4G समाधान देने में मदद की जो आत्मनिर्भर भारत के विजन से जुड़ा है.

यह भी पढ़ें:

अब फ्री नहीं रहा Facebook और Instagram! हर महीने देने होंगे इतने रुपये, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 27 Sep 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
BSNL 4G TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement

वीडियोज

Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Gurugram Accident: तेज रफ्तार Thar ने ली 5 जिंदगियां, CCTV आया सामने
Gurugram Thar Accident: तेज रफ्तार Thar का कहर, 5 की मौत, CCTV फुटेज आया सामने
Bareilly Clashes: मौलाना Tauqeer Raza हिरासत में, CM Yogi बोले- आने वाली पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी
Stray Dog Attack: Ludhiana से Pune तक आतंक, 25 लोग घायल, बच्चे भी शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
हेल्थ
New Coronavirus Strain: अमेरिका में फिर फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऐसे दिखते हैं लक्षण
अमेरिका में फिर फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऐसे दिखते हैं लक्षण
फैशन
Nita Ambani Fashion: नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग
नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget