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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या अब बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया? 20 से ज्यादा देशों में चल रही बैन लगाने की तैयारी

क्या अब बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया? 20 से ज्यादा देशों में चल रही बैन लगाने की तैयारी

Social Media Ban for Kids: ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल दिसंबर में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया था. अब दुनियाभर के 20 से अधिक देशों में ऐसे ही फैसले पर विचार-विमर्श चल रहा है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 13 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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  • बच्चों के सोशल मीडिया पर वैश्विक प्रतिबंध का चलन बढ़ा।
  • ऑस्ट्रेलिया सहित 20 से अधिक देश प्रतिबंध पर विचार कर रहे।
  • बच्चों के मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए प्रतिबंध।
  • पीएम मोदी की तारीफ के बाद भारत में भी कयास।

Social Media Ban for Kids: क्या दुनियाभर के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होने वाला है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस पॉलिसी एक्सपेरिमेंट के तौर पर सोशल मीडिया को बैन किया था, वह अब ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएई समेत कई देश 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ताला लगा चुके हैं और कई इस पर विचार कर रहे हैं. इन देशों की कुल संख्या 20 से भी ज्यादा है. हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया के फैसले की तारीफ की थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि भारत सरकार भी इस बारे में विचार कर सकती है. 

5 देशों में पूरी तरह बैन, बाकी जगहों पर चल रही तैयारी

एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 5 देशों में बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने पर पाबंदी लग चुकी है और कई दूसरे इसकी तैयारी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगा हुआ है. चीन में 2023 से ही नाबालिगों के लिए ऐसी पाबंदी लगी हुई है. इंडोनेशिया ने इस साल मार्च में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगा दिया था. मलेशिया भी ऐसा ही नियम ला चुका है. तुर्की इस साल के आखिर और यूएई अगले साल से इन प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए बैन कर देगा.

ये देश भी कर चुके हैं ऐलान

यूके और ग्रीक में 2027 और स्वीडन में 2028 से बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करना बैन हो जाएगा. कनाडा और नॉर्वे इसी साल ऐसा कानून ला सकते हैं. जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया आदि देश भी संकेत दे चुके हैं कि वो बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ताला लगाने वाले हैं. इनके अलावा फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और इटली में भी ऐसे कानूनों पर विचार चल रहा है. 

क्यों बच्चों के लिए बैन हो रहा है सोशल मीडिया?

बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ते असर को देखते हुए सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है. बैन का समर्थन करने वालों का कहना है कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था. लगातार इसके यूज से बच्चों में डिप्रेशन, मोटापा और एंग्जायटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. दूसरी तरफ इसके आलोचकों का कहना है कि बैन लगाना कारगर नहीं है. बैन के बावजूद बच्चे दूसरे तरीकों से सोशल मीडिया एक्सेस कर ही लेंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 13 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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