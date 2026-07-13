क्या अब बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया? 20 से ज्यादा देशों में चल रही बैन लगाने की तैयारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बच्चों के सोशल मीडिया पर वैश्विक प्रतिबंध का चलन बढ़ा।

ऑस्ट्रेलिया सहित 20 से अधिक देश प्रतिबंध पर विचार कर रहे।

बच्चों के मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए प्रतिबंध।

पीएम मोदी की तारीफ के बाद भारत में भी कयास।

Social Media Ban for Kids: क्या दुनियाभर के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होने वाला है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस पॉलिसी एक्सपेरिमेंट के तौर पर सोशल मीडिया को बैन किया था, वह अब ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएई समेत कई देश 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ताला लगा चुके हैं और कई इस पर विचार कर रहे हैं. इन देशों की कुल संख्या 20 से भी ज्यादा है. हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया के फैसले की तारीफ की थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि भारत सरकार भी इस बारे में विचार कर सकती है.

5 देशों में पूरी तरह बैन, बाकी जगहों पर चल रही तैयारी

एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 5 देशों में बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने पर पाबंदी लग चुकी है और कई दूसरे इसकी तैयारी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगा हुआ है. चीन में 2023 से ही नाबालिगों के लिए ऐसी पाबंदी लगी हुई है. इंडोनेशिया ने इस साल मार्च में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगा दिया था. मलेशिया भी ऐसा ही नियम ला चुका है. तुर्की इस साल के आखिर और यूएई अगले साल से इन प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए बैन कर देगा.

ये देश भी कर चुके हैं ऐलान

यूके और ग्रीक में 2027 और स्वीडन में 2028 से बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करना बैन हो जाएगा. कनाडा और नॉर्वे इसी साल ऐसा कानून ला सकते हैं. जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया आदि देश भी संकेत दे चुके हैं कि वो बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ताला लगाने वाले हैं. इनके अलावा फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और इटली में भी ऐसे कानूनों पर विचार चल रहा है.

क्यों बच्चों के लिए बैन हो रहा है सोशल मीडिया?

बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ते असर को देखते हुए सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है. बैन का समर्थन करने वालों का कहना है कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था. लगातार इसके यूज से बच्चों में डिप्रेशन, मोटापा और एंग्जायटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. दूसरी तरफ इसके आलोचकों का कहना है कि बैन लगाना कारगर नहीं है. बैन के बावजूद बच्चे दूसरे तरीकों से सोशल मीडिया एक्सेस कर ही लेंगे.

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