Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Motorola Signature 27 का ग्लोबल लॉन्च 5 नवंबर को, भारत में जल्द.

12,000 निट्स पीक ब्राइटनेस, स्नैपड्रैगन 8 चिपसेट शामिल होगा.

200MP पेरिस्कोप लेंस के साथ दमदार क्वाड कैमरा सेटअप.

एंड्रॉइड 17 पर चलेगा, 7 साल तक OS अपडेट मिलेगा.

Motorola Signature 27 Launch : Motorola अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 पेश करने जा रहा है. कंपनी ने इसके ग्लोबल लॉन्च की तारीख आज यानी 5 नवंबर तय की है. इस फोन को पहली बार Snapdragon Summit 2026 में दिखाया गया था. इसके बाद Indian Mobile Congress 2026 में भी इसकी झलक देखने को मिली. खास बात यह है कि फोन के भारत में लॉन्च होने की पुष्टि भी हो चुकी है और इसकी एंट्री इसी महीने होने वाली है. लॉन्च से पहले सामने आए एक हैंड्स-ऑन वीडियो ने इसके कई बड़े फीचर्स का खुलासा कर दिया है.

2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले

Motorola Signature 27 में 6.8 इंच का Extreme AMOLED Duo डिस्प्ले दिया जाएगा. यह 120Hz LTPO रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसमें Tandem OLED टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे स्क्रीन पर रंग ज्यादा निखरकर दिखाई देंगे और विजुअल एक्सपीरियंस बेहतर होगा. फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 12,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है. हैंड्स-ऑन वीडियो में तेज धूप के बीच भी इसकी स्क्रीन साफ दिखाई देती है.

Snapdragon चिपसेट और 7 साल तक अपडेट

परफॉर्मेंस के लिए फोन में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिलने की पुष्टि हुई है. इसके साथ 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा. हीट को कंट्रोल करने के लिए इसमें पहले के मुकाबले 40 फीसदी बड़ा वेपर चैंबर दिया गया है, जिसमें लिक्विड मेटल और कॉपर मेश का यूज हुआ है. फोन Android 17 पर काम करेगा और कंपनी इसमें सात साल तक OS अपडेट देने वाली है.

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200MP कैमरा से होगी फोटोग्राफी

कैमरा के मामले में भी Motorola Signature 27 काफी दमदार नजर आ रहा है. इसके रियर पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें 50MP Sony LYTIA 910 प्राइमरी कैमरा, 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल हैं. इसके अलावा एक खास एक्शन सेंसर भी दिया गया है, जो मूवमेंट के दौरान तस्वीरें कैप्चर करने में मदद करेगा. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए AI आधारित Video Enhancement Engine मिलेगा, जो सीन के हिसाब से रंगों को अपने आप एडजस्ट करेगा.

दो कलर ऑप्शन में आएगा फोन

Motorola Signature 27 को Pantone Coal Smoke और Pantone Capulet Green कलर में पेश किया जाएगा. इन दोनों ही वेरिएंट में टेक्सचर्ड बैक पैनल मिलेगा. Coal Smoke में बुने हुए कपड़े जैसा टेक्सचर है, जबकि Capulet Olive में ब्रश्ड टेक्सटाइल फिनिश दी गई है. फोन की बैटरी क्षमता का अभी खुलासा नहीं हुआ है, हालांकि हैंड्स-ऑन वीडियो में इसे बड़ी बैटरी वाला बताया गया है. इसकी कीमत और बाकी जानकारियां 5 नवंबर के लॉन्च इवेंट में सामने आएंगी.

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