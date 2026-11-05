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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMotorola Signature 27 Launch : 120Hz LTPO डिस्प्ले और Android 17, आज लॉन्च होगा Motorola का प्रीमियम फोन

Motorola Signature 27 Launch : 120Hz LTPO डिस्प्ले और Android 17, आज लॉन्च होगा Motorola का प्रीमियम फोन

Motorola Signature 27 आज यानी 5 नवंबर को ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है. इस प्रीमियम स्मार्टफोन में 120Hz LTPO डिस्प्ले और 200MP पेरिस्कोप कैमरा मिलेगा. जानिए इसके सभी फीचर्स, कैमरा और डिजाइन

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Nov 2026 11:18 AM (IST)
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  • Motorola Signature 27 का ग्लोबल लॉन्च 5 नवंबर को, भारत में जल्द.
  • 12,000 निट्स पीक ब्राइटनेस, स्नैपड्रैगन 8 चिपसेट शामिल होगा.
  • 200MP पेरिस्कोप लेंस के साथ दमदार क्वाड कैमरा सेटअप.
  • एंड्रॉइड 17 पर चलेगा, 7 साल तक OS अपडेट मिलेगा.

Motorola Signature 27 Launch : Motorola अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 पेश करने जा रहा है. कंपनी ने इसके ग्लोबल लॉन्च की तारीख आज यानी 5 नवंबर तय की है. इस फोन को पहली बार Snapdragon Summit 2026 में दिखाया गया था. इसके बाद Indian Mobile Congress 2026 में भी इसकी झलक देखने को मिली. खास बात यह है कि फोन के भारत में लॉन्च होने की पुष्टि भी हो चुकी है और इसकी एंट्री इसी महीने होने वाली है. लॉन्च से पहले सामने आए एक हैंड्स-ऑन वीडियो ने इसके कई बड़े फीचर्स का खुलासा कर दिया है. 

2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले

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Motorola Signature 27 में 6.8 इंच का Extreme AMOLED Duo डिस्प्ले दिया जाएगा. यह 120Hz LTPO रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसमें Tandem OLED टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे स्क्रीन पर रंग ज्यादा निखरकर दिखाई देंगे और विजुअल एक्सपीरियंस बेहतर होगा. फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 12,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है. हैंड्स-ऑन वीडियो में तेज धूप के बीच भी इसकी स्क्रीन साफ दिखाई देती है.

Snapdragon चिपसेट और 7 साल तक अपडेट

परफॉर्मेंस के लिए फोन में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिलने की पुष्टि हुई है. इसके साथ 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा. हीट को कंट्रोल करने के लिए इसमें पहले के मुकाबले 40 फीसदी बड़ा वेपर चैंबर दिया गया है, जिसमें लिक्विड मेटल और कॉपर मेश का यूज हुआ है. फोन Android 17 पर काम करेगा और कंपनी इसमें सात साल तक OS अपडेट देने वाली है.

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200MP कैमरा से होगी फोटोग्राफी

कैमरा के मामले में भी Motorola Signature 27 काफी दमदार नजर आ रहा है. इसके रियर पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें 50MP Sony LYTIA 910 प्राइमरी कैमरा, 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल हैं. इसके अलावा एक खास एक्शन सेंसर भी दिया गया है, जो मूवमेंट के दौरान तस्वीरें कैप्चर करने में मदद करेगा. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए AI आधारित Video Enhancement Engine मिलेगा, जो सीन के हिसाब से रंगों को अपने आप एडजस्ट करेगा.

दो कलर ऑप्शन में आएगा फोन

Motorola Signature 27 को Pantone Coal Smoke और Pantone Capulet Green कलर में पेश किया जाएगा. इन दोनों ही वेरिएंट में टेक्सचर्ड बैक पैनल मिलेगा. Coal Smoke में बुने हुए कपड़े जैसा टेक्सचर है, जबकि Capulet Olive में ब्रश्ड टेक्सटाइल फिनिश दी गई है. फोन की बैटरी क्षमता का अभी खुलासा नहीं हुआ है, हालांकि हैंड्स-ऑन वीडियो में इसे बड़ी बैटरी वाला बताया गया है. इसकी कीमत और बाकी जानकारियां 5 नवंबर के लॉन्च इवेंट में सामने आएंगी.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 11:18 AM (IST)
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