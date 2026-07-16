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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIRCTC Beta Version: IRCTC का बीटा वर्जन लॉन्च.... यह क्या होता है और ओरिजनल वेबसाइट से कितना अलग?

IRCTC Beta Version: IRCTC का बीटा वर्जन लॉन्च.... यह क्या होता है और ओरिजनल वेबसाइट से कितना अलग?

IRCTC Beta Version : रेलवे का कहना है कि यूजर्स के सुझावों और एक्सपीरियंस के आधार पर वेबसाइट में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. इसके बाद यही नया पोर्टल सभी लोगों के लिए आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Jul 2026 01:49 PM (IST)
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IRCTC Beta Version : भारतीय रेलवे ने IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसे फिलहाल सभी यूजर्स के लिए स्थायी रूप से लागू नहीं किया गया है, बल्कि लोगों से फीडबैक लेने के लिए टेस्टिंग के तौर पर उपलब्ध कराया गया है. इसका मकसद यह समझना है कि नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना कितना आसान है, कौन-कौन सी चीजें बेहतर हुई हैं और किन जगहों पर अभी सुधार की जरूरत है.

रेलवे का कहना है कि यूजर्स के सुझावों और एक्सपीरियंस के आधार पर वेबसाइट में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. इसके बाद यही नया पोर्टल सभी लोगों के लिए आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि बीटा वर्जन क्या होता है और ओरिजनल वेबसाइट से यह कितना अलग है. 

क्या होता है बीटा वर्जन?

बीटा वर्जन किसी भी वेबसाइट, ऐप या सॉफ्टवेयर का ऐसा शुरुआती वर्जन होता है, जिसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए जारी किया जाता है. इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि असली यूजर्स वेबसाइट का इस्तेमाल करते समय किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और कौन-कौन से फीचर्स बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं. इस दौरान यूजर्स अपनी राय और सुझाव देते हैं. इन्हीं फीडबैक के आधार पर डेवलपर्स वेबसाइट में जरूरी सुधार करते हैं. सभी बदलाव पूरे होने के बाद ही फाइनल या ओरिजनल वर्जन लॉन्च किया जाता है. 

करीब 24 साल बाद बदल रही है IRCTC वेबसाइट

IRCTC की वेबसाइट पहली बार साल 2002 में शुरू की गई थी. तब से लेकर अब तक करोड़ों लोग इसी प्लेटफॉर्म के जरिए रेलवे टिकट बुक करते हैं. रेलवे के मुताबिक, यह वेबसाइट हर दिन औसतन 14.5 लाख से ज्यादा टिकट बुकिंग संभालती है. इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक और बदलती जरूरतों को देखते हुए अब इसकी डिजाइन और काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिससे टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सके. 

नई बीटा वेबसाइट कैसे यूज करें?

नई बीटा वेबसाइट का यूज https://www.irctc.co.in/eticket/ पर जाकर किया जा सकता है. इसके अलावा मौजूदा IRCTC वेबसाइट के होमपेज पर भी बीटा वर्जन का लिंक दिया जाएगा. 

ओरिजनल वेबसाइट से यह कितना अलग है?

रेल मंत्रालय के अनुसार नई वेबसाइट का सबसे बड़ा बदलाव इसका डिजाइन है. नई वेबसाइट पहले की तुलना में ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखाई देगी. स्क्रीन पर बिना जरूरत वाले पॉप-अप, चमकदार एलिमेंट और ध्यान भटकाने वाली चीजों को काफी हद तक कम किया गया है. इससे यूजर्स जरूरी जानकारी पर आसानी से ध्यान दे सकेंगे और टिकट बुकिंग का अनुभव पहले से बेहतर होगा. साथ ही नई वेबसाइट में सीट उपलब्धता देखने का तरीका भी बदला गया है. पहले अलग-अलग क्लास की सीट देखने के लिए बार-बार ऑप्शन बदलना पड़ता था, लेकिन अब यूजर्स एक ही स्क्रीन पर अलग-अलग क्लास में सीटों की उपलब्धता देख सकेंगे. इससे सही ऑप्शन चुनना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें - Digi Yatra Travel Issue : Digi Yatra भी खा गया धोखा! जुड़वां भाइयों को नहीं पहचान पाया फेस स्कैन, एयरपोर्ट पर अटकी एंट्री

 

Published at : 16 Jul 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
IRCTC New Website IRCTC INDIAN RAILWAYS IRCTC Beta Version
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