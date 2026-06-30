Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेजन प्राइम डे सेल 4-6 जुलाई को भारी छूट लाएगी।

iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra पर बड़ी बचत का मौका।

AC, स्मार्टग्लासेस, होम अप्लायंस पर 52% तक छूट।

फ्लिपकार्ट की GOAT सेल भी 4 जुलाई से समान छूट।

Amazon Prime Day Sale: अमेजन की प्राइम डे सेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं. अगर आप अपने लिए या अपने घर के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो इस सेल में आपको बंपर डिस्काउंट मिलेगा. 4 जुलाई से शुरू होकर यह सेल 6 जुलाई तक चलेगी. केवल प्राइम मेंबर के लिए आने वाली इस सेल की कई डील से पर्दा उठ चुका है. इससे पता चलता है कि आईफोन से लेकर एसी तक हर प्रोडक्ट इस सेल में भारी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल होगा. आइए इस सेल की कुछ धमाकेदार डील्स पर एक नजर डालते हैं.

कीमत बढ़ने से पहले आईफोन को सस्ते में खरीदने का मौका

Amazon Prime Day Sale में iPhone 17 Pro को हजारों रुपये डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिलेगा. यह आईफोन 1,34,900 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन सारे ऑफर्स को मिलाने के बाद सेल में यह फोन 1,12,900 रुपये में अवेलेबल होगा. आने वाले दिनों में आईफोन की कीमतें बढ़ने वाली हैं, उससे पहले यह जबरदस्त मौका आ रहा है. इसी तरह गैलेक्सी S25 Ultra भी भारी छूट के साथ 84,999 रुपये में मिलेगा.

आधी कीमत में मिलेंगे एसी

अगर आप उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए एसी खरीदना चाहते हैं तो सेल में जबरदस्त ऑफर मिलेंगे. वॉल्टास, ब्लूस्टार, डैकिन और LG जैसे ब्रांड के अलग-अलग मॉडल पर 52 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिलने वाला है. फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे दूसरे होम अप्लायंसेस पर भी भारी छूट मिलेगी.

स्मार्टग्लासेस भी मिलेंगे सस्ते

अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्मार्टग्लासेस खरीदना चाहते हैं तो यह सेल आपके लिए धमाकेदार ऑफर लेकर आ रही है. अमेजन प्राइम डे सेल में मेटा-रेबेन स्मार्टग्लासेस भारी डिस्काउंट के बाद लगभग 24,000 रुपये में अवेलेबल होंगे.

इन आइटम्स पर भी मिलेगी छूट

स्मार्टफोन, स्मार्टग्लासेस, एसी, फ्रिज जैसे प्रोडक्ट्स के अलावा इस सेल में फैशन एंड ब्यूटी, किचन, होम, स्मार्ट टीवी और घर में यूज होने वाली दूसरी चीजों पर भी भारी छूट मिलेगी. बढ़ती महंगाई के बीच इस सेल से शॉपिंग कर आप भारी बचत कर पाएंगे.

फ्लिपकार्ट भी करेगी धमाका

अमेजन की तरह फ्लिपकार्ट भी धमाकेदार सेल ला रही है. 4 जुलाई से ही फ्लिपकार्ट की GOAT Sale लाइव होगी. इसमें कोई भी शॉपिंग कर सकता है और अमेजन की तरह यहां भी अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के दामों में भारी छूट देखने को मिलेगी. अमेजन की तरफ फ्लिपकार्ट पर भी आईफोन 17 प्रो 1,12,900 रुपये में अवेलेबल होगा.

ये भी पढ़ें-

फोल्डेबल फोन वालों के पास होनी ही चाहिए ये एक्सेसरीज, वरना एक झटके में हो जाएगा लाखों का नुकसान