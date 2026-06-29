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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोल्डेबल फोन वालों के पास होनी ही चाहिए ये एक्सेसरीज, वरना एक झटके में हो जाएगा लाखों का नुकसान

फोल्डेबल फोन वालों के पास होनी ही चाहिए ये एक्सेसरीज, वरना एक झटके में हो जाएगा लाखों का नुकसान

Foldable Phone Accessories: फोल्डेबल फोन का क्रेज धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. इनकी कीमत लाखों में होती है. इसे डैमेज होने से बचाने के लिए आप किफायती कीमत वाली एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 29 Jun 2026 01:44 PM (IST)
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  • फोल्डेबल फोन नाजुक होते हैं, सुरक्षा के लिए एक्सेसरीज जरूरी हैं।
  • ब्लूटूथ कीबोर्ड फोन को मिनी-लैपटॉप बनाता है, उत्पादकता बढ़ाता है।
  • हिंज केस फोल्डेबल के नाजुक जोड़ को धूल-डैमेज से बचाता है।
  • रिंग ग्रिप भारी फोन की पकड़ मजबूत करती है, गिरने से रोकती है।

Foldable Phone Accessories: बीते कुछ सालों में फोल्डेबल फोन का क्रेज बढ़ा है. सैमसंग, मोटोरोला समेत कई कंपनियां एक से बढ़कर एक फोल्डेबल फोन मार्केट में उतार रही हैं. ऐप्पल भी सितंबर में अपना फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी और एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि यह पूरे सेगमेंट को हिलाकर रख देगा. फोल्डेबल फोन के भले ही कई फायदे हैं, लेकिन इनके डैमेज होने का खतरा भी ज्यादा है. इसलिए कुछ एक्सेसरीज का यूज जरूरी हो जाता है. सस्ती कीमत में आने वाली ये एक्सेसरीज आपका लाखों रुपये का नुकसान होने से बचा सकती हैं.

ब्लूटूथ कीबोर्ड

बड़ी स्क्रीन वाले फोल्डेबल फोन का सबसे बड़ा फायदा प्रोडक्टिविटी को लेकर होता है. बड़े वर्किंग एरिया के कारण आप इस पर फिल्म का मजा लेते हुए ऑफिस का काम भी निपटा सकते हैं. अगर आप इसमें ब्लूटूथ कीबोर्ड जोड़ लेते हैं तो यह मिनी लैपटॉप बन जाएगा. इसकी मदद से ऐसे सारे काम आसान हो जाएंगे, जिनमें टाइपिंग की जरूरत पड़ती है. अगर आपको ज्यादा इंटेसिव टास्क नहीं करने पड़ते हैं तो यह लैपटॉप की जगह काम आएगा. 

हिंज केस

हिंज फोल्डेबल फोन के सबसे नाजुक हिस्सों में से एक होता है. इसकी मदद से स्क्रीन फोल्ड होती है. अगर इसका ठीक से ध्यान न रखा जाए तो यह गिरने पर डैमेज हो सकता है. इसके अलावा इसमें धूल-मिट्टी जमा होने का खतरा रहता है. अगर धूल-मिट्टी जमा हो जाती है तो बार-बार फोल्ड-अनफोल्ड होने से यह फोन को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए हिंज को प्रोटेक्ट करने के लिए केस का यूज करें.

रिंग ग्रिप

फोल्डेबल फोन रेगुलर फोन की बजाय हैवी और बड़े होते हैं. इसलिए इनकी ग्रिप का ध्यान रखना पड़ता है. साइज बड़ा होने के कारण इन्हें एक हाथ से यूज करना मुश्किल होता है. इस कारण रिंग ग्रिप को यूज कर आप इस मुश्किल से बच सकते हैं. यह सस्ती और आसानी से अवेलेबल एक्सेसरी है, जो फोन को गिरने से बचा सकती है और आपके लिए फोन को यूज करना भी आसान हो जाएगा. 

स्क्रीन प्रोटेक्टर

फोल्डेबल फोन की इनर स्क्रीन इसकी हाइलाइट होती है. इस पर पहले से ही प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, जिसे उतारने से बचना चाहिए. फोल्डेबल फोन में सबसे ज्यादा यूज एक्सटर्नल डिस्प्ले का होता है. इसलिए इस पर प्रोटेक्टिव लेयर का यूज करना चाहिए. यह गिरने पर स्क्रीन को डैमेज होने से बचा लेगी और स्क्रैचेज आने का भी खतरा कम हो जाएगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 29 Jun 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Foldable Phone Tips And Tricks TECH NEWS
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