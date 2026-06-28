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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone का महंगा होना तय, लेकिन कितनी बढ़ेगी कीमत? इस रिपोर्ट से चल गया पता

iPhone का महंगा होना तय, लेकिन कितनी बढ़ेगी कीमत? इस रिपोर्ट से चल गया पता

iPhone 18 Pro Price: नए आईफोन खरीदने का इंतजार कर रहे ग्राहकों को जोर का झटका लगने वाला है. एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 Pro Models कीमतों में भारी इजाफा होने वाला है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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  • ऐप्पल ने आईपैड और मैकबुक समेत कई उत्पादों की कीमतें बढ़ाईं।
  • रिपोर्ट के अनुसार iPhone 18 Pro $200 तक महंगा हो सकता है।
  • इससे 18 Pro की शुरुआती कीमत $1299 तक पहुंच सकती है।
  • मेमोरी चिप की कमी कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है।

iPhone 18 Pro Price: ऐप्पल ने अपने ग्राहकों को जोर का झटका देते हुए आईपैड और मैकबुक समेत कई प्रोडक्ट्स की कीमत में इजाफा कर दिया है. साथ ही कंपनी ने संकेत दिए कि कीमत बढ़ोतरी की यह सिर्फ शुरुआत है. इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अपकमिंग iPhone 18 Pro समेत बाकी आईफोन भी महंगे हो सकते हैं. अब एक रिपोर्ट में सामने आया है कि आईफोन 18 प्रो की कीमत में कितना इजाफा हो सकता है. यह रिपोर्ट जाहिर तौर पर आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों के लिए बुरी खबर लेकर आई है. 

कितने महंगे होंगे नए आईफोन?

मेमोरी चिप्स की कमी को देखते हुए पहले से यह अंदाजा था कि नए आईफोन बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च होंगे. मार्केट इंटेलीजेंस फर्म IDC ने पहले अनुमान लगाया था कि आईफोन 18 की कीमत में लगभग 50 डॉलर (लगभग 4700 रुपये) और 18 Pro मॉडल्स के दाम 100 डॉलर (लगभग 9400 रुपये) बढ़ेंगे. अब ऐप्पल ने जिस तरह से अपने बाकी प्रोडक्ट्स महंगे किए हैं, IDC ने अपनी प्रेडिक्शन को रिवाइज किया है. IDC में डेटा और एनालिटिक्स की सीनियर डायरेक्टर नबिला पोपल ने कहा कि जितना हम सोच रहे थे, आईफोन उससे ज्यादा महंगे होंगे. 18 Pro और 18 Pro मॉडल्स की कीमतों में लगभग 200 डॉलर (लगभग 19,000 रुपये) तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

कितनी रह सकती है 18 Pro मॉडल्स की शुरुआती कीमत?

अगर IDC का अनुमान सही साबित होता है तो 18 Pro की शुरुआती कीमत 1299 डॉलर (लगभग 1,22,574 रुपये) और 18 Pro Max की कीमत 1399 डॉलर (लगभग 1.32 लाख रुपये) हो सकती है. यह कीमत अमेरिका के हिसाब से है. भारत में आईफोन की कीमत अमेरिका के मुकाबले ज्यादा ही रहती है. ऐप्पल इस बार 18 प्रो मॉडल्स में कई शानदार अपग्रेड भी देने वाली है. इसके चलते नए मॉडल्स की कीमत ज्यादा रहने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे. बता दें कि इन मॉडल्स को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा और लॉन्चिंग के एक-दो हफ्ते इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी.

अपने प्रोडक्ट्स क्यों महंगे कर रही है ऐप्पल? 

एआई बूम के कारण कंज्यूमर मार्केट में मेमोरी चिप की कमी हो गई है. डिमांड बढ़ने के कारण इनकी कीमतें आसमान छूने लगी हैं. इससे फोन और लैपटॉप आदि बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ गई है. इसे पूरा करने के लिए ऐप्पल ने मैकबुक समेत अपने कई प्रोडक्ट्स महंगे किए हैं. ऐप्पल से पहले सैमसंग, शाओमी और लेनोवो, डेल समेत कई और कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्क के दामों में इजाफा कर चुकी हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 28 Jun 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
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