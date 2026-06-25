Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्राइम मेंबरशिप प्लान्स पर भी मिल रही आकर्षक छूट।

Amazon Prime Day 2026 Sale: अमेजन ने भारत में अपनी प्राइम डे सेल के 10वें एडिशन का ऐलान कर दिया है. केवल प्राइम मेंबर के लिए आने वाली यह सेल 4-6 जुलाई तक चलेगी. कंपनी ने बताया कि इस सेल में 100 से अधिक कंपनियों के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेगा और टेक्नोलॉजी पर खास फोकस रहेगा. अगर आप भी नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट आदि खरीदना चाहते हैं तो यह सेल आपके हजारों रुपये बचा सकती है. सेल के कुछ ऑफर लाइव हो चुके हैं और कुछ की झलक दिखाई गई है. इसकी टक्कर में फ्लिपकार्ट भी GOAT Sale लेकर आ रही है. इसमें भी सामान भारी छूट के साथ मिलेंगे.

Amazon Prime Day 2026 Sale में सस्ते मिलेंगे ये मोबाइल

Samsung Galaxy S25 Ultra- लगभग 1.30 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाले Samsung Galaxy S25 Ultra पर अमेजन प्राइम डे सेल में 30,000 रुपये से ज्यादा की बचत का मौका मिलेगा. अभी तक इसकी डिस्काउंटेड कीमत का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह एक लाख रुपये से कम में लिस्टेड होगा.

iPhone 17- अमेजन ने कन्फर्म किया है कि सेल में आईफोन 17 पर शानदार डिस्काउंट आएगा. अभी इसकी कीमत 82,900 रुपये है, लेकिन अमेजन सेल में इस पर भारी छूट मिल सकती है.

Redmi Turbo 5 पर 20,000 की छूट- अगर आप धांसू एंड्रॉयड फोन खरीदना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम डे सेल में Redmi Turbo 5 पर 20,000 रुपये की छूट मिलेगी. अमेजन के सेल पेज पर डिस्काउंटेड प्राइस लाइव हो गया है. यह फोन कई धाकड़ फीचर्स से लैस है.

इन प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर भी मिलेगी छूट- अमेजन के मुताबिक, अपकमिंग सेल में OnePlus 13, OnePlus 15R, iPhone 17 Pro Max, iQOO 15 और Samsung Z Fold 7 जैसे प्रीमियम मोबाइल पर भी छूट मिलेगी. इसी तरह मिडरेंज और बजट सेगमेंट वाले फोन की कीमतें भी सस्ती होगी. यानी इस सेल मे सस्ते से लेकर महंगे से महंगे फोन के दाम धड़ाम होने वाले हैं. सेल शुरू होते ही इनके डिस्काउंटेड प्राइस लाइव हो जाएंगे.

सेल शुरू होने से पहले ही मिल रहा बचत का मौका

अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो अमेजन इसे सस्ते में ऑफर कर रही है. प्राइम मेंबरशिप प्लान की कीमत 1,499 रुपये है, लेकिन अभी डिस्काउंट के बाद यह 999 रुपये में मिल रही है. इसी तरह प्राइम लाइट प्लान की कीमत 799 से कम होकर 599 रुपये और प्राइम शॉपिंग एडिशन का प्लान 399 से कम होकर 299 रुपये में मिल रहा है.

ये भी पढ़ें-

यूजर्स को गए परेशान, वाईफाई इश्यू समेत Android 17 में आ रही हैं ये दिक्कतें