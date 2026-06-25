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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAmazon Prime Day 2026: 30,000 रुपये तक सस्ते मिलेंगे Galaxy S25 Ultra और iPhone 17 समेत ये फोन, आ रही है सबसे बड़ी सेल

Amazon Prime Day 2026: 30,000 रुपये तक सस्ते मिलेंगे Galaxy S25 Ultra और iPhone 17 समेत ये फोन, आ रही है सबसे बड़ी सेल

Amazon Prime Day 2026 Sale: अमेजन के प्राइम मेंबर्स के लिए प्राइम डे सेल 4 जुलाई से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेगी. इसमें फोन समेत 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 25 Jun 2026 11:51 AM (IST)
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  • प्राइम मेंबरशिप प्लान्स पर भी मिल रही आकर्षक छूट।

Amazon Prime Day 2026 Sale: अमेजन ने भारत में अपनी प्राइम डे सेल के 10वें एडिशन का ऐलान कर दिया है. केवल प्राइम मेंबर के लिए आने वाली यह सेल 4-6 जुलाई तक चलेगी. कंपनी ने बताया कि इस सेल में 100 से अधिक कंपनियों के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेगा और टेक्नोलॉजी पर खास फोकस रहेगा. अगर आप भी नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट आदि खरीदना चाहते हैं तो यह सेल आपके हजारों रुपये बचा सकती है. सेल के कुछ ऑफर लाइव हो चुके हैं और कुछ की झलक दिखाई गई है. इसकी टक्कर में फ्लिपकार्ट भी GOAT Sale लेकर आ रही है. इसमें भी सामान भारी छूट के साथ मिलेंगे.

Amazon Prime Day 2026 Sale में सस्ते मिलेंगे ये मोबाइल

Samsung Galaxy S25 Ultra- लगभग 1.30 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाले Samsung Galaxy S25 Ultra पर अमेजन प्राइम डे सेल में 30,000 रुपये से ज्यादा की बचत का मौका मिलेगा. अभी तक इसकी डिस्काउंटेड कीमत का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह एक लाख रुपये से कम में लिस्टेड होगा. 

iPhone 17- अमेजन ने कन्फर्म किया है कि सेल में आईफोन 17 पर शानदार डिस्काउंट आएगा. अभी इसकी कीमत 82,900 रुपये है, लेकिन अमेजन सेल में इस पर भारी छूट मिल सकती है.

Redmi Turbo 5 पर 20,000 की छूट- अगर आप धांसू एंड्रॉयड फोन खरीदना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम डे सेल में Redmi Turbo 5 पर 20,000 रुपये की छूट मिलेगी. अमेजन के सेल पेज पर डिस्काउंटेड प्राइस लाइव हो गया है. यह फोन कई धाकड़ फीचर्स से लैस है.

इन प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर भी मिलेगी छूट- अमेजन के मुताबिक, अपकमिंग सेल में OnePlus 13, OnePlus 15R, iPhone 17 Pro Max, iQOO 15 और Samsung Z Fold 7 जैसे प्रीमियम मोबाइल पर भी छूट मिलेगी. इसी तरह मिडरेंज और बजट सेगमेंट वाले फोन की कीमतें भी सस्ती होगी. यानी इस सेल मे सस्ते से लेकर महंगे से महंगे फोन के दाम धड़ाम होने वाले हैं. सेल शुरू होते ही इनके डिस्काउंटेड प्राइस लाइव हो जाएंगे. 

सेल शुरू होने से पहले ही मिल रहा बचत का मौका

अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो अमेजन इसे सस्ते में ऑफर कर रही है. प्राइम मेंबरशिप प्लान की कीमत 1,499 रुपये है, लेकिन अभी डिस्काउंट के बाद यह 999 रुपये में मिल रही है. इसी तरह प्राइम लाइट प्लान की कीमत 799 से कम होकर 599 रुपये और प्राइम शॉपिंग एडिशन का प्लान 399 से कम होकर 299 रुपये में मिल रहा है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 25 Jun 2026 11:50 AM (IST)
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Amazon Prime Day Sale TECH NEWS
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