हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस कंपनी के यूजर्स की बल्ले-बल्ले! रिचार्ज प्लान पर मिलने लगा Unlimited 5G डेटा, तुरंत उठाएं फायदा

इस कंपनी के यूजर्स की बल्ले-बल्ले! रिचार्ज प्लान पर मिलने लगा Unlimited 5G डेटा, तुरंत उठाएं फायदा

Airtel Unlimited 5G Data: एयरटेल ने एक बार फिर अपने रिचार्ज के साथ फ्री अनलिमिटेड 5जी डेटा देना शुरू कर दिया है. इस फैसले से कंपनी के करोड़ों यूजर्स को फायदा होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Mar 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Airtel Unlimited 5G Data: अगर आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. कंपनी ने एक बार फिर से अपने रिचार्ज प्लान पर Unlimited 5G Data देना शुरू कर दिया है और इसके लिए एयरटेल यूजर्स को अलग से पैसा चुकाने की भी जरूरत नहीं है. दरअसल, कंपनी पहले भी Unlimited 5G Data दे रही थी, लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया था. अब जियो और वोडाफोन आइडिया से बढ़ते कंपीटिशन के बीच कंपनी सेलेक्टेड रिचार्ज प्लान्स पर फिर से Unlimited 5G Data देने लगी है.

इन प्लान पर मिल रहा Unlimited 5G Data

अभी एयरटेल के 349 रुपये, 379 रुपये, 398 रुपये, 399 रुपये, 409 रुपये, 429 रुपये, 649 रुपये, 979 रुपये, 1029 रुपये, 1798 रुपये और 3999 रुपये के प्लान के साथ फ्री Unlimited 5G डेटा दिया जा रहा है. इन प्लान के रेगुलर बेनेफिट्स के साथ-साथ अब यूजर्स को फास्ट कनेक्टिविटी भी फ्री मिलेगी. बता दें कि शुरुआत में जियो की तरह एयरटेल के सभी प्लान्स के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता था, लेकिन इस बार चुनिंदा प्लान पर यह बेनेफिट ऑफर किया जा रहा है.

5G कनेक्टिविटी होना जरूरी

एयरटेल के Unlimited 5G Data का फायदा उठाने के लिए यूजर का 5G नेटवर्क कवरेज में होना जरूरी है. साथ ही उसका मोबाइल भी 5G रेडी होना चाहिए. 4G मोबाइल पर 5G डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा.

जियो भी दे रही है Unlimited 5G Data

एयरटेल के कंपीटिशन की बात करें तो जियो भी अपने कई रिचार्ज प्लान्स के साथ फ्री Unlimited 5G Data दे रही है. जियो के 198 रुपये, 349 रुपये, 399 रुपये, 445 रुपये, 449 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये, 629 रुपये, 719 रुपये, 749 रुपये, 859 रुपये, 899 रुपये, 949 रुपये, 999 रुपये, 1028 रुपये, 1029 रुपये, 1049 रुपये, 1199 रुपये, 1299 रुपये, 1799 रुपये, 2025 रुपये, 3599 रुपये और 3999 रुपये के प्लान के साथ फ्री में Unlimited 5G Data ऑफर किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

YouTube से कैसे होती है कमाई और वीडियो पर 2 लाख व्यूज आने पर कितने पैसे मिलेंगे? यहां जान लें सारी बातें

Published at : 07 Mar 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Airtel Jio Recharge Plan TECH NEWS Unlimited 5G Data
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इस कंपनी के यूजर्स की बल्ले-बल्ले! रिचार्ज प्लान पर मिलने लगा Unlimited 5G डेटा, तुरंत उठाएं फायदा
इस कंपनी के यूजर्स की बल्ले-बल्ले! रिचार्ज प्लान पर मिलने लगा Unlimited 5G डेटा, तुरंत उठाएं फायदा
टेक्नोलॉजी
AI से खतरे में ये नौकरियां! Anthropic की रिपोर्ट में खुलासा, क्या आपकी जॉब भी है लिस्ट में?
AI से खतरे में ये नौकरियां! Anthropic की रिपोर्ट में खुलासा, क्या आपकी जॉब भी है लिस्ट में?
टेक्नोलॉजी
स्मार्टफोन यूजर्स सावधान! इन आदतों से जल्दी भर जाती है स्टोरेज, आज ही सुधार लें नहीं तो हो जाएगा मोटा खर्चा
स्मार्टफोन यूजर्स सावधान! इन आदतों से जल्दी भर जाती है स्टोरेज, आज ही सुधार लें नहीं तो हो जाएगा मोटा खर्चा
टेक्नोलॉजी
टेक लवर्स के लिए खुशखबरी! Amazon सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर टीवी तक सब कुछ हुआ सस्ता
टेक लवर्स के लिए खुशखबरी! Amazon सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर टीवी तक सब कुछ हुआ सस्ता
Advertisement

वीडियोज

US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War
Iran Attack on America: America का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भारी एयरस्ट्राइक | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' की हालत खराब, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने तोड़ा दम, जानें-फ्राइडे कलेक्शन
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
हेल्थ
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
यूटिलिटी
आपके पास वाले हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है या नहीं? ऐसे करें चेक
आपके पास वाले हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है या नहीं? ऐसे करें चेक
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Embed widget