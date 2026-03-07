फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल

IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अब बस एक दिन दूर है. रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत होगी. दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और फैंस को एक हाई-स्कोरिंग और रोमांचक मैच की उम्मीद है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों का इतिहास बताता है कि इन दोनों टीमों के बीच कई बार बड़े स्कोर देखने को मिले हैं. हाल के सालों में खासकर भारतीय टीम ने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ बड़े-बड़े स्कोर खड़े किए हैं.

भारत के नाम सबसे बड़ा स्कोर

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर 271 रन का बनाया है. यह रिकॉर्ड 31 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में बना था, जब टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 271 रन ठोक दिए थे. उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी और भारत ने वह मुकाबला जीत लिया था.

इसके अलावा भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 238 रन का स्कोर नागपुर में 21 जनवरी 2026 को बनाया था. वहीं 2023 में अहमदाबाद में खेले गए एक मुकाबले में भारत ने 234 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं.

न्यूजीलैंड भी पीछे नहीं

हालांकि न्यूजीलैंड की टीम भी बड़े स्कोर बनाने में पीछे नहीं रही है. 31 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में ही न्यूजीलैंड ने 225 रन बनाए थे, हालांकि उस मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा 2019 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 219 रन बनाए थे और वह मैच जीत लिया था.

इन रिकॉर्ड्स से यह साफ होता है कि जब भी भारत और न्यूजीलैंड आमने-सामने आते हैं, तो मुकाबला अक्सर रन बरसाने वाला होता है.

फाइनल में भी बड़े स्कोर की उम्मीद

अब जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद में खेला जाना है, तो फैंस को एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है और यहां बड़े स्कोर बनते रहे हैं. भारतीय टीम घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी संतुलित बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी.

ऐसे में रविवार को होने वाला यह मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होगा, जहां दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी.