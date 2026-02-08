4G फोन पर क्यों नहीं चलती 5G? रिचार्ज प्लान में नहीं, टेक्नोलॉजी में छिपा है राज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अब 4G का जमाना पुराना हो गया और 5G लगभग हर गांव तक पहुंच गई है. जिस गति से 5G कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है, उस गति से लोग अपने 4G फोन को 5G फोन में अपग्रेड नहीं कर पाए हैं. कुछ लोगों को लगता है कि 5G रिचार्ज प्लान लेने से किसी भी फोन पर इस सुपरफास्ट कनेक्टिविटी का मजा लिया जा सकता है. हालांकि, ऐसा नहीं है. 4G फोन 5G के कंपैटिबल नहीं होते. इसके पीछे का कारण रिचार्ज प्लान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी है.

क्या 4G फोन को 5G में बदला जा सकता है?

इस सवाल का आसान जवाब है नहीं. दरअसल, 5G कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G मॉडम और कंपैटिबल एंटीना समेत कई स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जो 4G फोन में नहीं मिलते. ये पार्ट्स फोन के अंदर ही बने होते हैं और इन्हें बाहर से नहीं लगवाया जा सकता. इसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट करने से भी 4G फोन को 5G में अपग्रेड नहीं किया जा सकता. अगर आपके पास 5G सिम है और आपने फास्टर कनेक्टिविटी वाला रिचार्ज प्लान भी ले रखा है, तब भी आपका 4G फोन केवल 4G नेटवर्क से कनेक्ट होगा.

4G फोन पर 5G डेटा क्यों नहीं चलता?

अगर आप अपने 4G फोन पर 5G डेटा चलाना चाहेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी. इसकी वजह यह है कि 4G फोन 5G डेटा को पहचान नहीं पाता. आपके 4G फोन के लिए 5G कनेक्टिविटी जैसी कोई चीज नहीं है. 5G डेटा एक पूरी तरह अलग फ्रीक्वैंसी बैंड पर ऑपरेट करता है, जिसे डिटेक्ट करने के लिए 4G फोन में कंपैटिबल हार्डवेयर नहीं होता. इसलिए अगर आप 5G डेटा यूज करना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए कंपैटिबल 5G फोन होना जरूरी है. इसके बिना आप कितने भी महंगे 5G रिचार्ज प्लान के साथ इस कनेक्टिविटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

