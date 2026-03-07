हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्मार्टफोन यूजर्स सावधान! इन आदतों से जल्दी भर जाती है स्टोरेज, आज ही सुधार लें नहीं तो हो जाएगा मोटा खर्चा

स्मार्टफोन यूजर्स सावधान! इन आदतों से जल्दी भर जाती है स्टोरेज, आज ही सुधार लें नहीं तो हो जाएगा मोटा खर्चा

Android Storage Problem: यूजर्स की कुछ आदतों के कारण स्मार्टफोन की स्टोरेज तेजी से भरने लगती है. इनमें पुराने स्क्रीनशॉट, अनयूज्ड ऐप्स को डिलीट न करने जैसी आदतें शामिल हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Mar 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Android Storage Problem: आजकल एंड्रॉयड फोन में काफी स्टोरेज मिलने लगी है. इसके बावजूद कुछ समय बाद यही स्टोरेज फुल हो जाती है. इसके बाद नई फाइल या फोटो डाउनलोड करने से पहले स्टोरेज खाली करनी पड़ती है. स्टोरेज फुल होने के कारण फोन की स्पीड भी स्लो हो जाती है और कई बार ज्यादा स्टोरेज के लिए नया फोन भी खरीदना पड़ सकता है, जो आपका काफी खर्चा करवा सकता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूजर की किन आदतों के कारण स्मार्टफोन की स्टोरेज जल्दी फुल होती है. 

स्क्रीनशॉट और डुप्लिकेट फोटो डिलीट न करना

अगर आप गैलरी में जाकर देखेंगे कि मीम्स से लेकर एक समय आपके फेवरेट रहे जूतों तक के कई स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे. एक टाइम पर ये स्क्रीनशॉट जरूरी थे, लेकिन अब किसी काम के नहीं रहे. इसके बावजूद ये आपके फोन की स्टोरेज घेरे बैठे हैं. इसी तरह डुप्लीकेट फोटो भी गैलरी में जगह घेरे रहती हैं. इन्हें डिलीट न करना आपके फोन की स्टोरेज पर भारी पड़ता है.

मैसेजिंग ऐप्स पर आने वाली फोटोज-वीडियोज

आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में व्हाट्सऐप या टेलीग्राम समेत कई मैसेजिंग ऐप्स होती हैं. इनमें रोजाना गुड मॉर्निंग से लेकर चाय न पीने के फायदे बताने वाली कई फोटो और वीडियोज आती रहती हैं. ये धीरे-धीरे आपके फोन में स्टोर होती रहती हैं. अगर आप इन्हें डिलीट नहीं करते हैं तो कुछ ही दिनों में कई GB स्टोरेज भर देती हैं.

अनयूज्ड ऐप्स को डिलीट न करना

महीनों पहले आपने किसी काम के लिए कोई ऐप डाउनलोड की थी. अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यह ऐप आपके फोन में इंस्टॉल्ड है. अगर आप भी ऐसे ऐप्स डाउनलोड करके भूल जाते हैं तो फोन की स्टोरेज जल्दी ही फुल हो जाएगी.

ऑफलाइन डाउनलोड

स्टोरेज जल्दी फुल होने का एक और बड़ा कारण ऑफलाइन डाउनलोड भी होता है. स्पॉटिफाई से डाउनलोड की गई प्लेलिस्ट हो या यूट्यूब से डाउनलोड किए गए वीडियो, ये गैलरी में स्टोर नहीं होते हैं तो इन पर नजर नहीं जातीं. ये ऐप्स की स्टोरेज लेते हैं, जो अल्टीमेटली आपके फोन की ही स्टोरेज होती है. इन्हें डिलीट कर भी स्टोरेज फ्री की जा सकती है.

ये भी पढ़ें-

अब कंप्यूटर चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं, OpenAI ले आई नया एआई मॉडल, खुद कर देगा सारे काम

Published at : 07 Mar 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Phone Storage TECH NEWS Phone Care Guide
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
स्मार्टफोन यूजर्स सावधान! इन आदतों से जल्दी भर जाती है स्टोरेज, आज ही सुधार लें नहीं तो हो जाएगा मोटा खर्चा
स्मार्टफोन यूजर्स सावधान! इन आदतों से जल्दी भर जाती है स्टोरेज, आज ही सुधार लें नहीं तो हो जाएगा मोटा खर्चा
टेक्नोलॉजी
टेक लवर्स के लिए खुशखबरी! Amazon सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर टीवी तक सब कुछ हुआ सस्ता
टेक लवर्स के लिए खुशखबरी! Amazon सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर टीवी तक सब कुछ हुआ सस्ता
टेक्नोलॉजी
YouTube से कैसे होती है कमाई और वीडियो पर 2 लाख व्यूज आने पर कितने पैसे मिलेंगे? यहां जान लें सारी बातें
YouTube से कैसे होती है कमाई और वीडियो पर 2 लाख व्यूज आने पर कितने पैसे मिलेंगे? यहां जान लें सारी बातें
टेक्नोलॉजी
अब कंप्यूटर चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं, OpenAI ले आई नया एआई मॉडल, खुद कर देगा सारे काम
अब कंप्यूटर चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं, OpenAI ले आई नया एआई मॉडल, खुद कर देगा सारे काम
Advertisement

वीडियोज

Mangal Lakshmi: 😮Adit की घर वापसी! Mangal की बातों को किया अनसुना, Ishana का बना ढाल
Bollywood news: तलाक की खबरों के बीच थलापति विजय का नाम इस हसीना संग अफेयर में आया
Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ृी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने बटोरे चिल्लर, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों को लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
दिल्ली: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों में लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
यूटिलिटी
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget