टेक लवर्स के लिए खुशखबरी! Amazon सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर टीवी तक सब कुछ हुआ सस्ता

टेक लवर्स के लिए खुशखबरी! Amazon सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर टीवी तक सब कुछ हुआ सस्ता

Amazon Sale 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Mar 2026 12:11 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Amazon Sale 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon ने अपनी Electronics Premier League (EPL) Sale 2026 की शुरुआत कर दी है. यह सेल 6 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी. इस दौरान स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, ऑडियो डिवाइस, कैमरा और कई होम अप्लायंसेस पर बड़ी छूट दी जा रही है.

कंपनी के मुताबिक कई प्रोडक्ट्स पर 65 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा बैंक ऑफर, एक्सचेंज डील और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं जिससे महंगे गैजेट्स खरीदना आसान हो जाता है.

बैंक ऑफर और खास डील्स से और सस्ता होगा सामान

इस सेल में अगर ग्राहक HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड या EMI विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें 4500 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. साथ ही कई प्रोडक्ट्स पर No-Cost EMI और एक्सचेंज ऑफर भी दिए जा रहे हैं.

Amazon ने Power Play नाम की खास डील भी पेश की है जिसमें हर दिन कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाता है. इसलिए अगर कोई अच्छा ऑफर दिखे तो ज्यादा देर इंतजार करना नुकसानदायक हो सकता है.

AI टूल्स से आसान होगी शॉपिंग

बड़ी सेल के दौरान सही प्रोडक्ट चुनना कई बार मुश्किल हो जाता है. इसे आसान बनाने के लिए Amazon ने कुछ AI-आधारित टूल्स भी पेश किए हैं. Rufus AI Assistant यूज़र्स को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढने में मदद करता है. उदाहरण के लिए अगर कोई 20 हजार के अंदर बेस्ट कैमरा फोन सर्च करता है तो यह टूल तुरंत विकल्प सुझा देता है.

Lens AI की मदद से आप अपने फोन के कैमरे से किसी जगह या दीवार की फोटो लेकर यह जान सकते हैं कि वहां किस साइज का टीवी बेहतर रहेगा.

इसके अलावा Review Highlights फीचर लंबे रिव्यू पढ़ने की जरूरत कम कर देता है और उनका सार दिखाता है. वहीं Price History से यह पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट की कीमत पहले क्या थी और अभी कितना सस्ता मिल रहा है. Smartchoice नाम का टूल आपके बजट और पसंद के आधार पर सबसे सही प्रोडक्ट सुझाता है.

स्मार्टफोन्स पर मिल रहे तगड़े ऑफर

सेल के दौरान कई लोकप्रिय स्मार्टफोन्स पर भी अच्छी छूट दी जा रही है. जैसे Samsung Galaxy S26 Ultra लगभग 1,39,999 रुपये के प्रभावी दाम में मिल रहा है. वहीं Apple iPhone 17e बैंक ऑफर के साथ करीब 64,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा iQOO 15R, OnePlus Nord 5, Samsung Galaxy M56 5G और Redmi A4 5G जैसे मॉडल्स भी आकर्षक कीमत पर उपलब्ध हैं.

टीवी और ऑडियो गैजेट्स भी सस्ते

इस सेल में बड़े स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी और प्रीमियम ऑडियो डिवाइस पर भी अच्छी छूट दी जा रही है. जैसे Sony BRAVIA 2M2 55-inch 4K Smart LED Google TV लगभग 47,740 रुपये में मिल रहा है. वहीं Xiaomi 75-inch X Pro Series QLED TV करीब 65,999 रुपये में उपलब्ध है.

ऑडियो सेगमेंट में Sony WH1000XM6 और Samsung Galaxy Buds4 Pro जैसे प्रीमियम डिवाइस पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है. वहीं बजट यूजर्स के लिए boAt और realme के ईयरबड्स 2,000 रुपये से कम कीमत में मिल सकते हैं.

लैपटॉप और स्मार्ट होम अप्लायंसेस पर भी ऑफर

सेल में लैपटॉप और स्मार्ट होम डिवाइस पर भी अच्छी बचत की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर ASUS Vivobook S16 AI PC और HP Victus i5 14th Gen RTX 3050 जैसे लैपटॉप्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है.

होम अप्लायंसेस में Samsung 653L AI Smart Refrigerator और Samsung 9Kg AI EcoBubble Washing Machine जैसे प्रोडक्ट्स कम कीमत में उपलब्ध हैं. इससे साफ है कि इस साल AI फीचर्स वाले स्मार्ट डिवाइस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है.

Flipkart पर भी चल रही सेल

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर भी बिग सेविंग्स डे सेल चल रही है. इस सेल में आपको स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी और फ्रिज जैसे सामान भी काफी सस्ती कीमत में मिल रहे हैं. इसके अलावा इस सेल में आपको कई सारे बैंक ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको सामान और भी सस्ती कीमत में मिल जाएगा.

सेल में Samsung Galaxy S25 FE 54,999 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा आपको यहां पर Motorola की 55 इंच की टीवी जिसकी कीत 75,499 रुपये है, महज 32,999 रुपये में मिल रही है. Samsung की 55 इंच की टीवी यहां आपको मात्र 43,990 रुपये में मिल जाएगी.

अगर आपके Smart TV में Bluetooth है तो ये 6 काम जरूर करें, वरना आधे फीचर बेकार जा रहे हैं

Published at : 07 Mar 2026 12:11 PM (IST)
Amazon Electronics League Sale 2026
