अगर आप एयरटेल कनेक्शन यूज करते हैं तो आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है. दरअसल, कंपनी ने बुधवार को Adobe के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इसके तहत एयरटेल के 36 करोड़ यूजर्स को Adobe Express Premium की फ्री एक्सेस मिलेगी. लगभग 4,000 रुपये की सालाना सब्सक्रिप्शन फीस वाले इस प्लान में यूजर Adobe की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कैपेबिलिटीज और दूसरे फीचर्स का फ्री में मजा ले पाएंगे.

एयरटेल के सारे यूजर्स को मिलेगी एक्सेस

इस पार्टरनशिप के तहत एयरटेल के मोबाइल, वाईफाई और डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सर्विस यूज करने वाले सारे यूजर्स को यह सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा. यूजर एयरटेल थैंक्स ऐप में जाकर सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके लिए उनसे कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी. Adobe Express Premium में इमेज जनरेशन, इमेज से बैकग्राउंट हटाने, वन-टैप वीडियो एडिटिंग, ऑटो-कैप्शन और इंस्टैंट रिसाइज जैसे ऑप्शन्स के अलावा डिजाइन टैंपलेट, स्टॉक एसेट्स, 30,000 प्रोफेशनल फॉन्ट्स, 100GB क्लाउड स्टोरेज और वाटरमार्क फ्री एक्सपोर्ट्स जैसे बेनेफिट्स मिलते हैं.

परप्लेक्सिटी के साथ भी है एयरटेल की पार्टनरशिप

परप्लेक्सिटी एआई के बाद एयरटेल की Adobe के साथ यह दूसरी पार्टनरशिप है. पहली पार्टरनशिप के तहत एयरटेल यूजर्स को परप्लेक्सिटी एआई प्रो सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए फ्री मिलता है. इसका सालाना सब्सक्रिप्शन लगभग 17,000 रुपये का है, जिसके लिए एयरटेल यूजर्स को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता.

जियो की है गूगल जेमिनी के साथ पार्टनरशिप

केवल एयरटेल ही अपने यूजर्स को फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं बांट रही है. रिलायंस जियो ने भी गूगल जेमिनी से हाथ मिलाया हुआ है. इस समझौते के तहत जियो यूजर्स को 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी का प्रो प्लान मिलता है, जिसकी कीमत 35,000 रुपये से ज्यादा है. इसी तरह एक और कंपनी ओपनएआई भी अपने चैटजीपीटी गो प्लान को फ्री में दे रही है. भारत में मंथली 400 रुपये की सब्सक्रिप्शन फीस वाला प्लान फ्री में सब्सक्राइब किया जा सकता है.

