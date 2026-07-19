सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में 8वीं मंजिल पर हैं भर्ती, दिल्ली पुलिस का है सख्त पहरा

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार (18 जुलाई) को जंतर-मंतर से दिल्ली पुलिस ने हटाकर सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया है. सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर एडमिट हैं. इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर यानि 8वीं मंजिल की लिफ्ट भी इस फ्लोर पर नहीं रुक सकती. उसको बंद कर दिया गया है.

यह फ्लोर प्राइवेट कमरों के लिए बना है. इस फ्लोर पर दिल्ली पुलिस का सख्त पहरा है. जानकारी के मुताबिक सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक बताई जा रही है. वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो फिलहाल अस्पताल में नहीं हैं. अस्पताल के बाहर दो बसों में CRPF बल बड़ी संख्या में आए हैं.

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सोनम वांगचुक की पत्नी ने किया ये दावा

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने शनिवार (18 जुलाई) को दावा किया कि वांगचुक ‘पूरी तरह ठीक हैं’, लेकिन सफदरजंग अस्पताल बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं करा रहा है. आंग्मो ने यह भी कहा कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा और वांगचुक भी उसमें हिस्सा लेंगे.

आंग्मो ने अस्पताल प्रशासन को लिखित रूप से कहा है कि उनकी अनुमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई भी दवा या चिकित्सकीय उपचार न दिया जाए. उन्होंने अस्पताल में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी देने की भी मांग की.

भूख हड़ताल के 21वें दिन सोनम वांगचुक को हटाया

वांगचुक को शनिवार सुबह भूख हड़ताल के 21वें दिन, जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल लाया गया था. उन्होंने अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए और कहा कि परिवार के लोगों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे ऐसा लग रहा है कि वे ‘जेल’ में हैं.

आंग्मो ने कहा कि डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि वांगचुक के शरीर में पोटैशियम का स्तर एक दिन पहले के 4.3 से घटकर 2.9 हो गया लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल ने मेडिकल रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया है.

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