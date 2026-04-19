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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: AC टेंपरेचर की इस गलती से बढ़ रहा है आपका बिजली का बिल, बचत के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Tech Tips: AC टेंपरेचर की इस गलती से बढ़ रहा है आपका बिजली का बिल, बचत के लिए फॉलो करें ये टिप्स

AC Use Tips: अगर आप एसी चलाते समय बिजली के बिल की टेंशन नहीं लेना चाहते तो टेंपरेचर सेटिंग का ध्यान रखें. एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री पर सेट रखने की सलाह दी जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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  • तापमान एक डिग्री बढ़ाने पर बिजली की खपत 6% घटती है।

AC Use Tips: गर्मियों के मौसम में एसी यूज करते समय बिजली के बिल की टेंशन लगी रहती है. दरअसल, एसी को ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, जिस कारण बिल देखते ही झटका लगता है. हालांकि, इस समस्या का एक समाधान है, जो आपके बिजली बिल को काफी कम कर सकता है. इसके लिए आपको एसी का टेंपरेचर सही लेवल पर सेट करना पड़ेगा. दरअसल, कई लोगों को एसी टेंपरेचर को लेकर कंफ्यूजन रहती है. इस कारण वो कम टेंपरेचर सेट कर लेते हैं, जो उनका बिजली बिल बढ़ा देता है. आइए आज जानते हैं कि टेंपरेचर को लेकर क्या गलती नहीं करनी चाहिए. 

टेंपरेचर कम सेट करने से जल्दी ठंडा नहीं होगा कमरा

कई लोगों को लग सकता है कि एसी का टेंपरेचर कम सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है. उनका मानना होता है कि टेंपरेचर को 16 या 18 पर सेट करने से कूलिंग स्पीड बढ़ जाएगी. असल में ऐसा नहीं होता है. जब आप टेंपरेचर कम सेट करते हैं तो एसी के कंप्रेशर को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है और बिल आसमान छू जाता है. 

एसी टेंपरेचर 16 पर सेट करने पर क्या होता है?

जब एसी का टेंपरेचर 16 डिग्री पर सेट किया जाता है तो इसे ज्यादा काम करना पड़ता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि एसी लगातार कमरे का टेंपरेचर 16 डिग्री ले जाने की कोशिश करेगी. इसके लिए कंप्रेशर को लगातार चलते रहना होगा. ज्यादा तापमान के कारण इस टेंपरेचर को अचीव करना मुश्किल हो जाता है और कंप्रेशर बिना रुके बिजली की खपत करता रहता है. इसलिए एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री पर सेट रखने की सलाह दी जाती है. इससे कंप्रेशर को लगातार चलते नहीं रहना होता. साथ ही आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और एनर्जी की खपत भी कम होगी.

24 डिग्री टेंपरेचर से कितनी बिजली बचाई जा सकती है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे-जैसे आप टेंपरेचर बढ़ाते जाएंगे, हर डिग्री के साथ आपका बिजली का बिल कम होता जाएगा. एसी का टेंपरेचर एक डिग्री बढ़ाने पर बिजली की खपत 6 प्रतिशत कम हो जाती है. इस तरह अगर आप 16 डिग्री की जगह 24 डिग्री पर एसी चलाएंगे तो बिजली की खपत काफी कम हो जाएगी. यह एक छोटी-सी आदत पूरे गर्मी के मौसम में बिजली की खपत को काफी कम कर देगी. इससे आप बिजली के बिल में भी काफी बचत कर पाएंगे. 

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Published at : 19 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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