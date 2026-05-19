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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकब लॉन्च होगा सिरी का नया वर्जन? ऐप्पल के WWDC 2026 की तारीख आ गई सामने

कब लॉन्च होगा सिरी का नया वर्जन? ऐप्पल के WWDC 2026 की तारीख आ गई सामने

WWDC 2026: ऐप्पल ने WWDC 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यह 8 जून से शुरू होकर 12 जून तक चलेगा. इसमें बाकी ऐलान के साथ सिरी के नए वर्जन को भी रिवील किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 May 2026 11:59 AM (IST)
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  • WWDC 2026: 8 से 12 जून तक, नए सॉफ्टवेयर की झलक
  • एआई रेस में बने रहने को ऐप्पल बड़े ऐलान करेगी
  • टिम कुक का आखिरी WWDC, सिरी के अपग्रेड पर नजर
  • iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 की झलक संभव

WWDC 2026: ऐप्पल ने अपने सालाना इवेंट वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यह 8 जून से शुरू होकर 12 जून तक चलेगा. कंपनी ने कहा कि इस इवेंट में दुनियाभर के डेवलपर्स, स्टूडेंट और डिजाइनर जुटेंगे. इसमें ऐप्पल आईफोन, आईपैड, ऐप्पल वॉच और दूसरे डिवाइसेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर की झलक दिखाएगी. इसके अलावा इसमें iOS 27 अपडेट और सिरी के नए वर्जन को भी पेश किया जा सकता है. एआई के मामले में पिछड़ रही ऐप्पल के लिए यह एक महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रहा है. कंपनी इस इवेंट में कुछ बड़े ऐलान और प्रोडक्ट रिवील के जरिए इस रेस में बने रहने की कोशिश करेगी. 

टिम कुक का आखिरी WWDC इवेंट

ऐप्पल ने इस इवेंट के लिए 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट, डेवलपर्स और डिजाइनर्स को इन्वाइट किया है. साथ ही मीडिया को भी ऐप्पल पार्क में होने वाले इवेंट में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. यह टिम कुक का बतौर सीईओ आखिरी WWDC इवेंट होगा. अगस्त में रिटायर होने से पहले कुक के लिए ऐप्पल इस इवेंट को खास बनाना चाहती है. 1 सितंबर से जॉन टर्नस कंपनी के नए सीईओ का कार्यभार संभाल लेंगे.

WWDC 2026 से क्या उम्मीदें?

ऐप्पल ने WWDC 2025 में लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ iOS 26 की झलक दिखाई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी. उससे पहले कंपनी ने ऐप्पल इंटेलीजेंस का ऐलान किया था. इस साल सबकी नजरें सिरी के नए वर्जन पर टिकी हुई है. पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि जेमिनी-पावर्ड सिरी को जून में पेश किया जा सकता है. ऐप्पल इसे चैटजीपीटी, ग्रोक और जेमिनी को टक्कर देने के लिए चैटबॉट के तौर पर अपग्रेड करेगी. माना जा रहा है कि इसमें यूजर्स को कई नए फीचर्स मिलेंगे. ध्यान रहे कि नया सिरी iOS 27 अपडेट का ही हिस्सा होगा और इसे सितंबर में अपडेट के साथ ही रोल आउट किया जाएगा. WWDC 2026 में iOS 27 अपडेट की झलक दिखाई जाएगी. इसके साथ कंपनी MacOS 27, iPadOS 27 और VisionOS 27 को भी रिवील कर सकती है.

कब और कैसे देखें यह इवेंट?

इस इवेंट की शुरुआत 8 जून से होगी और इसे ऐप्पल की वेबसाइट, ऐप्पल टीवी ऐप और ऐप्पल के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. कीनोट की शुरुआत 8 जून को भारतीय समयानुसार रात 10.30 बजे होगी. 

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Published at : 19 May 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Siri Apple TECH NEWS WWDC 2026
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