वाराणसी: नौतपा में बारिश ने बदल दिया पूर्वांचल के मौसम का मिजाज, 13 डिग्री तक लुढ़का पारा

उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों में तेजी से मौसम बदला है. जहां एक तरफ नौतपा में भीषण गर्मी लोगों को और भी ज्यादा बेहाल कर देती है. वहीं पूर्वांचल में आंधी और जोरदार बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. एक तरफ लोगों को शुक्रवार के दिन गर्मी से राहत मिली वहीं दूसरी तरफ अधिकतम तापमान 13 डिग्री से गिरकर 32 डिग्री तक पहुंच गया.

मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 29 और 30 मई को कई जिलों में आंधी-तूफ़ान की संभावना है,इसके अलावा आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट किया गया है. 31 मई के बाद मौसम खुलने की संभावना जताई गयी है. इसलिए सभी जिलों में अलर्ट किया गया है.

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अगले 24 घंटे में फिर बारिश के आसार

IMD रिपोर्ट की तरफ से ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह आंधी और बारिश की वजह से वाराणसी का अधिकतम तापमान 13 डिग्री गिरकर 32 डिग्री रिकार्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया. बीते 2 सप्ताह से वाराणसी हीट वेव और जबरदस्त गर्मी की चपेट में रहा, लेकिन शुक्रवार को हुई बारिश और हवा चलने की वजह से लोगों को काफी राहत मिली है . वहीं अगले 24 से 48 घंटे में वाराणसी सहित पूर्वांचल में एक बार फिर आंधी और बारिश होने की संभावना जताई गई है.

नौतपा में बदला दिखा मौसम

विशेष तौर पर नौतपा की अवधि के दौरान गर्मी का प्रभाव अधिक देखा जाता है, सूर्य की तीव्रता ज्यादा प्रभावी होती है, लेकिन बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से इसी नौतपा में काफी राहत प्रदान कर दी है. ऐसे में अगले तीन से चार दिनों तक वाराणसी सहित पूर्वांचल को भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत रहेगी.

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सभी जिलों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है. लोगों से अपील की गयी है कि बिजली कड़कने पर खुले में न रहें और बिजली के खम्भों, पेड़ जैसी जगह से दूर रहें.

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