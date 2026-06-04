राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के परिवार से वीडियो कॉल पर की बात, दिया न्याय का भरोसा

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया, जिसके कारण उनकी अंकिता भंडारी के माता-पिता से प्रस्तावित मुलाकात नहीं हो सकी. हालांकि, उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए वीडियो कॉल के माध्यम से परिजनों से बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलने वाले थे राहुल गांधी

जानकारी के अनुसार, अंकिता भंडारी के माता-पिता आज सुबह ही पौड़ी पहुंचे थे. यहां उनकी राहुल गांधी से एक गुप्त मुलाकात तय की गई थी, जिसमें वे अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग रखने वाले थे. लेकिन अचानक मौसम खराब होने से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा और पौड़ी नहीं पहुंच पाया. खराब मौसम की वजह से उनका पूरा दो दिवसीय कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और उन्हें दिल्ली वापस लौटना पड़ा.

दौरा रद्द होने के बावजूद राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से संपर्क बनाए रखा. उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए परिवार से बातचीत की, जिसमें उन्होंने मामले को गंभीरता से उठाने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया. राहुल गांधी ने कहा कि वे इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.

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मुलाकात ना होने पर वीडियो कॉल पर व्यक्त की पीड़ा

वहीं, अंकिता भंडारी के माता-पिता ने भी राहुल गांधी के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में उन्हें जल्द न्याय मिलेगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी.

गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड का चर्चित मामला रहा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. ऐसे में राहुल गांधी की इस पहल को पीड़ित परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए हुई बातचीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मामला अभी भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

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