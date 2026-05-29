चंदौली में सपा की नेता गार्गी पटेल पर घर में घुसकर जानलेवा हमला, मारपीट CCTV में कैद, 5 पर FIR

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां समाजवादी पार्टी (SP) महिला सभा की जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल पर उनके ही घर में घुसकर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने उन्हें जमकर पीटा और गाली-गलौज की. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना उस वक्त हुई जब गार्गी पटेल अपने घर पर मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि गार्गी पटेल रियल एस्टेट का कारोबार भी करती हैं. घटना के वक्त वाराणसी के एक समाजवादी पार्टी नेता रियल एस्टेट के काम के सिलसिले में उनके घर आए हुए थे. इसी दौरान अचानक आधा दर्जन से ज्यादा लोग उनके घर पहुंचे, दरवाजा खुलवाया और बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी.

प्रथम दृष्टया इस हमले के पीछे रियल एस्टेट से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है. हालांकि, गार्गी पटेल के करीबियों और सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा है कि यह हमला पार्टी के भीतर चल रही वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी का नतीजा हो सकता है.

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हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज

मारपीट में गार्गी पटेल को गंभीर चोटें आई हैं. हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तत्काल कमलापति जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कई बड़े नेता और शुभचिंतक जिला अस्पताल पहुंचे और गार्गी पटेल का हालचाल जाना.

कौन हैं गार्गी पटेल?

गार्गी पटेल 2017 से समाजवादी पार्टी के चंदौली जनपद की महिला सभा की जिलाध्यक्ष हैं और लगातार पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं. राजनीति के साथ-साथ वे वाराणसी और चंदौली क्षेत्र में रियल एस्टेट का बिजनेस भी संभालती हैं.

मुगलसराय कोतवाली में FIR दर्ज

इस दुस्साहसिक घटना के बाद स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है. चंदौली के मुगलसराय कोतवाली में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर उनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है. इलाके में इस घटना को लेकर तनाव और चर्चा का माहौल है.

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