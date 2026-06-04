महोबा: यूट्यूब से वीडियो देखकर मशाल बना रहा था बच्चा, आग की लपटों में बुरी तरह झुलसा

अगर आप भी अपने बच्चों को मोबाइल देकर बेफिक्र हो जातें हैं तो जरा सावधान हो जाइये, उत्तर प्रदेश के महोबा से सामने आई यह खबर आपके लिए खतरे की घंटी है. भटीपुरा मोहल्ले में यूट्यूब पर वीडियो देखकर मशाल बनाना एक मासूम को भारी पड़ गया. खेल-खेल में लगी आग से 9 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे आनन-फानन में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार कराया गया है.

यह मामला महोबा शहर के कोतवाली क्षेत्र के भटीपुरा मोहल्ले से सामने आया है, बताया जा रहा है कि भटीपुरा निवासी अरविंद का 9 वर्षीय पुत्र दिव्यांश घर में मोबाइल देख रहा था. उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर घर पर मशाल बनाने की कोशिश की, दिव्यांश ने मशाल में घर में रखा तारपीन का तेल डाल दिया और जैसे ही उसमें माचिस की तीली से आग लगाई, अचानक आग की तेज लपटें भड़क उठीं. आग ने दिव्यांश को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसका चेहरा और शरीर का हिस्सा झुलस गया.

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मासूम को घायल अवस्था में इमरजेंसी वार्ड

वहीं, बच्चे की चीख-पुकार सुनकर दौड़े माता-पिता ने किसी तरह आग बुझाई और उसे तुरंत महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है. इसको लेकर परिजनों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया है. यूट्यूब देखकर मशाल बनाने और मासूम के झुलसने की खबर मिलते ही भटीपुरा चौकी प्रभारी रोशन गुप्ता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और परिजनों से पूछताछ की.

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वीडियो देखकर बच्चा बना रहा था मासूम

पुलिस जांच में भी यह साफ हुआ है कि बच्चे ने यूट्यूब वीडियो की नकल करते हुए मशाल बनाई थी और उसी की लपटों से वह झुलस गया. यह घटना सभी अभिभावकों के लिए एक बड़ा सबक है कि वे बच्चों को मोबाइल देते समय उन पर कड़ी नजर रखें. इस मामले को लेकर डॉक्टर अमित राजपूत बताते हैं कि बच्चा आग से जल गया जिसका इलाज कर दिया गया है और हालत स्थिर है.

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