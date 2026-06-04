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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'चाहे एनकाउंटर करवा दें लेकिन...', PM मोदी पर टिप्पणी के बाद बढ़ते विवाद पर बोले अजय राय

'चाहे एनकाउंटर करवा दें लेकिन...', PM मोदी पर टिप्पणी के बाद बढ़ते विवाद पर बोले अजय राय

Ajay Rai Statement: बीजेपी के प्रदर्शन पर अजय राय ने कहा कि चाहे मेरा एनकाउंटर करवा दें या मेरे परिवार की हत्या, मेरा घर गिरवा दें, लेकिन मैं भगोड़ा नहीं हूं और भागने वाला नहीं हूं.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 04 Jun 2026 06:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बयानों पर सूबे की सियासत गरमाने लगी है, पीएम नरेंद्र मोदी पर महोबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की टिप्पणी पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. अजय राय के बयान के विरोध में वाराणसी में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया था. साथ ही अजय राय, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी की गई थी. जिस पर अजय राय की प्रतिक्रिया सामने आई है.

आज वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि - चाहे मेरा एनकाउंटर करवा दें या मेरे परिवार की हत्या, मेरा घर गिरवा दें, कितना भी प्रताड़ित कर ले कोई, लेकिन मैं भगोड़ा नहीं हूं और भागने वाला नहीं हूं. मैं महादेव का सच्चा भक्त हूं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रदेश के अलग-अलग जगह पर जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय कब मिलेगा, यह मेरा सवाल सरकार से है.

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बीजेपी सरकार गुंडे माफिया को दे रही है संरक्षण- अजय राय

अजय राय का कहना है कि- मैं पांच बार विधायक रहा हूं और जब भारतीय जनता पार्टी से विधायक और मंत्री रहा तब यही नेता हमारे आगे पीछे चलते थे और उस समय मैं माफिया नहीं था लेकिन आज जब मैं कांग्रेस की तरफ से आम जनता की आवाज उठा रहा हूं तो यह मुझे माफिया बताते हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि बीजेपी सरकार गुंडे माफिया को संरक्षण दे रही हैं.

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अजय राय के बयान के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के विरोध में वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रदर्शन किया गया था, साथी ही अजय राय का पुतला भी दहन किया गया था. इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश सभा का आयोजन कर अजय राय से लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति को खत्म करने तक का दावा किया था. अब बीजेपी के इस दावे पर अजय राय की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है.

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Published at : 04 Jun 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Varanasi Ajay Rai UP NEWS VARANASI NEWS
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