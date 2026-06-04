अलीगढ़ में अफसर शाही जनप्रतिनिधियों के ऊपर हावी होती नजर आ रही है. इस बात का अंदाजा उत्तर प्रदेश सरकार के उसे आदेशों से लगाए जा सकता है जिन आदेश में साफ तौर पर जन प्रतिनिधियों की कॉल उठाने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही कॉल ना उठने पर जनप्रतिनिधियों को वापस कॉल करने के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं लेकिन अलीगढ़ का मामला कुछ और ही नजर आया है. यहां पर राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर के द्वारा तहसील कोल के तहसीलदार ने फोन न उठाने का मामला सामने आया है.

दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है जहां फरियादियों की समस्या सुनने के बाद राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर के द्वारा तहसील कोल के तहसीलदार को अपने नंबर से फोन लगाया जहां राजस्व राज्य मंत्री की कॉल तहसीलदार कॉल के द्वारा नहीं उठाई गई. इसके बाद राजस्व राज्य मंत्री के द्वारा मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को दी तो माहौल गर्म हो गया इस दौरान डीएम अलीगढ़ के द्वारा तहसीलदार से जवाब तलब किया है,और जांच की बात कही है, वहीं दूसरी ओर उपजिलाधिकारी इगलास पर भी जनता की कॉल ना उठाने के साथ ही फरियादियों के प्रति समर्पित ना रहने के आरोप लगे हैं.

अलीगढ़ में राजस्व राज्य मंत्री की कॉल को तहसीलदार कोल के द्वारा नजर अंदाज कर दिया गया. ऐसा पहला मामला नहीं है जब जनप्रतिनिधियों की कॉल को अफसर हल्के में ले रहे हो आम जनता इसका दंश कई वर्षों से झेल रही है. इस बात का अंदाजा उपजिलाधिकारी इगलास से भी लगाया जा सकता है जहां एसडीएम इगलास के द्वारा सीयूजी नंबर को खिलौना समझ रखा है. सीयूजी नंबर पर कॉल करने के बाद उनका फोन हमेशा स्विच ऑफ बताता है या फिर सीयूजी नंबर पर आई हुई कॉल को वह खुद उठाना नहीं चाहते. ऐसा हम नहीं बोल रहे इगलास में मौजूद तमाम लोगों के द्वारा उपजिलाधिकारी इगलास की शिकायत डीएम अलीगढ़ से करने की बात कही है. इसके साथ ही उनके द्वारा हवाला दिया गया है. आम जनता की शिकायत को लेकर उप जिलाधिकारी इगलास आश्वस्त नहीं रहते हैं, जिसके चलते शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों को न्याय तो मिलता नहीं लेकिन निराशा हाथ लगती है.

उपजिलाधिकारी इगलास के कार्यालय पर फरियादियों का जमावड़ा हर रोज लगता रहता है जिसको लेकर फरियादी तपिशभरी धूप में गांव देहात से निकलकर अपनी फरियाद लेकर उप जिलाधिकारी इगलास के यहां पहुंचते हैं. लेकिन हाथ लगती है सिर्फ निराशा, बताया जाता है उपजिलाधिकारी इगलास जन, समस्याओं सुनने में जनता को पीछे रखने का काम कर रहे हैं. यही कारण है उपजिलाधिकारी इगलास की कार्यशैली को लेकर अब तरह-तरह की चर्चा चल रही है, यही कारण है जब ज्यादातर फरियादी उपजिलाधिकारी इगलास की शिकायत डीएम से करने की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं.

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फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है अफसर शाही जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ आम जनता पर भी हावी होती नजर आ रही है. अब देखना होगा सरकार के द्वारा अधिकारियों को सीयूजी नंबर आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनने के लिए दिया गया है क्या सीयूजी फोन अब सिर्फ खिलौना बनकर रह गया है या फिर नहीं. इस बात का अंदाजा अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर लगाया जा सकता है उपजिलाधिकारी के फोन ना उठाने के मामले को लेकर जब इसकी जानकारी जन सूचना निदेशक संदीप सिंह से बातचीत की गई तो उनके द्वारा उप जिलाधिकारी इगलास से बातचीत करने की बात कही है. फिलहाल उपजिलाधिकारी इगलास का जनता के प्रति अपने कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में है क्या ऐसे अधिकारी जनता को न्याय दिलाएंगे या फिर नहीं यह एक विचारणीय विषय है.

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