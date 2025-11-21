वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दो दिनों तक बंद रहेंगे स्पर्श दर्शन, सामने आई ये बड़ी वजह

वाराणसी स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं. अधिकांश लोगों की इच्छा रहती है कि बाबा के गर्भगृह में पहुंचकर उनका स्पर्श दर्शन प्राप्त हो. लेकिन, अगर आप 21 और 22 नवंबर को दर्शनों के लिए जा रहे हैं आप ऐसा नहीं हो पाएगा. मंदिर प्रशासन ने दो दिन स्पर्श पर रोक लगाई है.

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से निर्धारित व्यवस्था अनुसार अलग-अलग अवधि में श्रद्धालुओं को इस तरह से दर्शन कराए जाते हैं. लेकिन, अब मंदिर प्रशासन की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि 21 और 22 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन बंद रहेगा.

दो दिन भगवान को स्पर्श नहीं कर सकेंगे भक्त

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा की तरफ से ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार- संभवतः अगले दो दिन 21 और 22 नवंबर को बाबा के गर्भगृह में स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी. इसकी प्रमुख वजह यह है कि गर्भगृह में मार्बल लगाने का कार्य किया जा रहा है.

इस काम को करने में दो दिन का समय लग सकता है ऐसे में 22 नवंबर तक भगवान को स्पर्श नहीं किया जा सकेगा. लेकिन काम पूरा होने के बाद जिस प्रकार से स्पर्श दर्शन की अवधि रही है उसमें भक्तों को बाबा का स्पर्श दर्शन प्राप्त होगा.

भारी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं शिवभक्त

दीपोत्सव के दौरान काशी पहुंचने वाले श्रद्धालु पर्यटकों की आम दिनों की तुलना में संख्या अधिक रहती है. इस दौरान अधिकांश लोग बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं. इसी अक्टूबर नवंबर महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बीते महीनों की तुलना में अधिक रही है.

मंदिर प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि गर्भगृह में मार्बल का काम पूरा होने का बाद एक बार फिर 23 नवंबर से काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवभक्तों को स्पर्श दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर आप 21 और 22 नवंबर को मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको थोड़ी निराशा जरूर हो सकती है.

'मां का दूध पीया है तो... दबदबा वाले की औकात', सपा नेता रमाकांत दुबे का बृजभूषण शरण सिंह को चैलेंज



