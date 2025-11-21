हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मां का दूध पीया है तो... दबदबा वाले की औकात', सपा नेता रमाकांत दुबे का बृजभूषण शरण सिंह को चैलेंज

Brijbhushan Sharan Singh: सपा नेता ने कहा बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साघते हुए सपा सरकार के दिनों की भी याद दिलाई और कहा कि तुम्हारी इज्जत तो समाजवादियों ने ही बचाई थी. 

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत दुबे ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद सियासत गरम हो गई हैं. सपा नेता ने उन्हें चुनौती दी अगर उनमें दम है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं तो पता चल जाएगा कि दबदबा कहां है? 

सपा नेता रमाकांत दुबे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिसमें वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के महारैली में जनसभा को संबोधित करते दिखाई दे रहा हें. सपा नेता ने कहा बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साघते हुए सपा सरकार के दिनों की भी याद दिलाई और कहा कि तुम्हारी इज्जत तो समाजवादियों ने ही बचाई थी. 

बृजभूषण शरण सिंह को दी चुनौती

सपा नेता ने मंच से कहा- "आप लोग मीडिया में बहुत सुनते हैं दबदबा है. दबदबा रहेगा.. अरे दबदबा वालों.. दलाल.. जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सपा की ताकत थी तब तुम बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हुए, तब तुम्हारी इज़्ज़त समाजवादियों ने बचाई.. और तुम्हें जिताकर पहुंचाया."

उन्होंने कहा कि "आज तुम फिर चले गए हो वहां पर और चाटुकारिता करते हो, और कहते हो कि दबदबा था..दबदबा रहेगा. मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, तुम निर्दलीय किसी भी विधानसभा सीट देवीपाटन मंडल से चुन लो.. अभी तुमको औकात पता चल जाएगा कि दबदबा कहां चला गया." 

कौन हैं सपा नेता रमाकांत दुबे?

बता दें कि सपा नेता रमाकांत दुबे बलरामपुर के रेहरा बाज़ार क्षेत्र के अधीनपुर गाँव के रहने वाले हैं. वो बलराम पुर सीट से टिकट के दावेदार भी रह चुके हैं. उनकी बहू शिल्पीराज अनुसूचित जाति समुदाय से आती हैं. जबकि वो ब्राह्मण समाज से हैं. साल 2005 में वो निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुके हैं. 

Published at : 21 Nov 2025 10:56 AM (IST)
