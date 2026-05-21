उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देर रात जंगल में लगी भीषण आग ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. ज्ञानसू से साल्ड रोड बासुगांव के पास अचानक जंगल में आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते तेजी से फैलने लगी. आग के रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने की आशंका से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और राहत एजेंसियों को दी.

घटना की जानकारी मिलते ही SDRF उत्तराखंड की टीम तुरंत सक्रिय हो गई. उजेली पोस्ट पर तैनात SDRF जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया. हेड कांस्टेबल दुर्गेश रतूड़ी के नेतृत्व में टीम जरूरी उपकरणों के साथ घटनास्थल पहुंची और हालात का जायजा लिया. आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया.

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कई एजेंसियों ने मिलकर चलाया अभियान

आग बुझाने के लिए SDRF के साथ वन विभाग, फायर सर्विस और NDRF की टीमों ने भी संयुक्त अभियान चलाया. सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला. टीमों ने अलग-अलग हिस्सों में फैल रही आग को रोकने के लिए लगातार कोशिश की. आग पर काबू पाने के लिए जवानों ने पूरी रात कठिन परिस्थितियों में काम किया.

राहत कार्य के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जंगल का दुर्गम इलाका और तेज हवाएं थीं. रात का समय होने की वजह से दृश्यता भी कम थी. हवा के झोंकों से आग बार-बार भड़कने की आशंका बनी हुई थी. इसके बावजूद बचाव दलों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे. जवानों ने सूझबूझ और सतर्कता के साथ आग को आगे बढ़ने से रोक दिया.

समय रहते बच गईं रिहायशी बस्तियां

लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया. अगर आग आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था. स्थानीय लोगों ने भी राहत एजेंसियों की तेजी और मेहनत की सराहना की.

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प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में लोग सतर्क रहें और किसी भी जगह आग दिखाई देने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें. अधिकारियों का कहना है कि समय पर मिली सूचना और संयुक्त कार्रवाई की वजह से इस बड़े हादसे को टाला जा सका.