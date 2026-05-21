सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज करो या मरो वाला मैच है. CSK को प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ हर हाल में जीत चाहिए, लेकिन सिर्फ जीतने से भी काम नहीं बनेगा. जानिए चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण.

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच आज (21 मई) अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा. हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमें अभी तक 9 बार आमने सामने हुई है, जिसमे से 5 मैच GT और 4 CSK ने जीते हैं.

CSK का प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण

चेन्नई सुपर किंग्स अगर आज गुजरात टाइटंस को हराती है तो उनके 14 अंक हो जाएंगे. अभी CSK के 13 मैचों में 12 अंक और नेट रन रेट माइनस (0.016) में है. इसके बाद चेन्नई को चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अपना आखिरी मैच हार जाए. अगर ये हुआ तो CSK, DC और RR के 14-14 अंक होंगे, PBKS और KKR के 13-13 अंक रहेंगे. यानी पंजाब और कोलकाता बाहर हो जाएगी.

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फिर नेट रन रेट तय करेगा कि CSK, DC और RR में से प्लेऑफ में कौन जाएगा. अभी चेन्नई का नेट रन रेट (-0.016) दिल्ली के नेट रन रेट (-0.871) से बेहतर है, लेकिन राजस्थान (0.083) से नहीं. इसलिए चेन्नई की जीत और उनके अनुसार अन्य मैचों के नतीजे काफी नहीं होंगे.

इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, ताकि अगर मामला नेट रन रेट पर अटका तो वो आगे रहे. उन्हें नेट रन रेट राजस्थान से बेहतर करना होगा और प्रार्थना करनी होगी कि दिल्ली भी कोलकाता के खिलाफ बड़े अंतर से नहीं जीते.

अगर आज चेन्नई सुपर किंग्स हार जाती है तो फिर प्लेऑफ के बचे हुए 1 स्पॉट के लिए 4 टीमें (PBKS, RR, KKR और DC) ही बचेंगी.

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GT vs CSK मैच का लाइव प्रसारण कहां?

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.