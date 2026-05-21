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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकरीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...

करीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...

तमिलनाडु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगाई ने बताया कि यह शपथ ग्रहण समारोह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है.

By : आईएएनएस | Updated at : 21 May 2026 01:05 PM (IST)
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लगभग छह दशकों में पहली बार कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है. गुरुवार (22 मई, 2026) को तमिलनाडु वेट्री कझगम (TVK) के नेतृत्व वाली सरकार में पार्टी के दो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे. यह घोषणा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट में पार्टी विधायकों एस. राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन को शामिल करने की मंजूरी दिए जाने के बाद की गई.

इस घटनाक्रम को तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. पर्यवेक्षकों के अनुसार, यह टीवीके सरकार का समर्थन करने वाले सत्ताधारी गठबंधन के भीतर सत्ता-साझेदारी के एक नए दौर की शुरुआत है. आईएएनएस से ​​बात करते हुए, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद पार्टी के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है.

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम सभी महसूस करते हैं कि 59 साल का समय बहुत लंबा होता है. कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के लिए खड़ी रही है. हमने दूसरों के साथ सत्ता साझा की है, हमने दूसरों को सत्ता सौंपी है और तमिलनाडु में सत्ता में आने के लिए हमें इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा. हमारे लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है.'

तमिलनाडु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगाई ने आईएएनएस को बताया कि यह शपथ ग्रहण समारोह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए शामिल किए गए मंत्री राजीव गांधी के आदर्शों के अनुरूप ही कार्य करेंगे.

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उन्होंने कहा, 'आज स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है. राजीव गांधी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए हमारे मंत्री निश्चित रूप से लोगों के साथ-साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी कड़ी मेहनत करेंगे.' तमिलनाडु के कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडनकर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता इस घटनाक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने इसे शासन-प्रशासन में प्रतिनिधित्व की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम बताया.

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा, 'हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश और उत्साहित हैं, क्योंकि वे लंबे समय से सरकार में सत्ता-साझेदारी और सम्मान की इच्छा रखते थे और अब उन्हें यह हासिल हो गया है. हम ये दोनों मंत्रालय अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे और बुरे, दोनों ही समय में हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे. यहां तक ​​कि जब सत्ता में आने की हमारी कोई उम्मीद नहीं थी, तब भी वे अपने संकल्प पर अडिग रहे.'

कांग्रेस नेता थिरुनावुक्करासर ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए इस फैसले का स्वागत किया और टीवीके नेतृत्व को कैबिनेट में पार्टी को शामिल करने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, 'यह अच्छा है, यह एक स्वागत योग्य कदम है. मैं टीवीके के अध्यक्ष और मौजूदा सीएम विजय की सराहना करता हूं. मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव दिया और कांग्रेस को अपनी कैबिनेट में शामिल किया. यह उनकी तरफ से एक अच्छा कदम है. मैं कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं.'

इसी बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवी थंगाबालू ने कहा, 'हम बहुत खुश हैं कि कांग्रेस 59 साल बाद मंत्रालय में शामिल हो रही है. असल में, 2009 में, हमने सत्ता-साझाकरण की व्यवस्था की मांग की थी, और उस समय श्री करुणानिधि सहमत भी हो गए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.' बता दें कि तमिलनाडु में जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके को पूर्व बहुमत न मिलने की स्थिति में कांग्रेस ने समर्थन दिया है.

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Published at : 21 May 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Rahul Gandhi TVK CONGRESS
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