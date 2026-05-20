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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में मौसम दिखा रहा दोहरे तेवर, पहाड़ों पर ठिठुरन तो मैदानी इलाकों में झुलसा रही गर्मी

उत्तराखंड में मौसम दिखा रहा दोहरे तेवर, पहाड़ों पर ठिठुरन तो मैदानी इलाकों में झुलसा रही गर्मी

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम दोहरे तेवर दिखा रहा है, जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में कहीं-कहीं बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं तो वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी लोगों को झुलसा रही है. 

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 20 May 2026 06:10 PM (IST)
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उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है. एक तरफ पहाड़ी जिलों में बादल मंडरा रहे हैं, बिजली कड़क रही है और कहीं-कहीं ओले भी पड़ रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लू जैसे हालात बने हुए हैं.

मौसम विभाग ने बुधवार यानी 21 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश और गर्जन की चेतावनी जारी की है. इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जो पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वालों के लिए मुसीबत बन सकती हैं. मंगलवार को चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जबकि पिथौरागढ़ के धारचूला में देर रात अचानक मौसम पलट गया और ओलों ने लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत दी.

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गौरीकुंड-सोनप्रयाग मार्ग पर मलबा, चारधाम यात्रा प्रभावित

रुद्रप्रयाग जिले में मंगलवार शाम हुई बारिश ने गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच का मोटर मार्ग बंद करवा दिया. तेज बारिश के चलते रास्ते पर भारी मलबा आ गया, जिससे केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को रोकना पड़ा और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

चारों में धामों में बनी हुई ठंडक

प्रशासन की टीमें तुरंत हरकत में आईं. देर रात पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवानों ने मिलकर मलबा हटाया और मार्ग को फिर से यातायात के लिए खोल दिया. फिलहाल इन रास्तों पर इन टीमों की तैनाती बनी हुई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में सुबह-शाम ठंडक बनी हुई है, लेकिन यात्रा मार्गों पर मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

देहरादून में शुष्क और तपता मौसम

राजधानी देहरादून में बुधवार को आसमान साफ रहने का अनुमान है. तेज धूप के बीच अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री बना रहेगा. दोपहर के वक्त गर्म हवाओं और उमस का मेल लोगों को और बेहाल कर सकता है. मौसम विभाग ने अपील की है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. पानी भरपूर पिएं, हल्के और सूती कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का खास ख्याल रखें.

22 मई तक हीटवेव का अलर्ट, एसईओसी अलर्ट

मौसम विभाग ने 22 मई तक मैदानी जिलों में हीटवेव जैसे हालात बने रहने की चेतावनी दी है. इसके मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर दी है. स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, जल संस्थान और बिजली विभाग को अलर्ट पर रखा गया है. पेयजल आपूर्ति दुरुस्त रखने, अस्पतालों में जरूरी दवाइयों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और लू से बचाव के इंतजाम पक्के करने के निर्देश दिए गए हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 20 May 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Uttarakhand Weather UTTARAKHAND NEWS
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