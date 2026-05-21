लखनऊ: ट्रेन में लड़की की सिरकटी लाश मामले में खुलासा, पिता ने ही की थी हत्या? गिरफ्तार

राजधानी लखनऊ में कुशीनगर की एक युवती की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. ये लाश छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में मिली थी. पुलिस ने इस मामले में युवती के पिता को गिरफ़्तार किया है. आरोप हैं कि बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर पिता ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.

लखनऊ की गोमतीनगर पुलिस ने इस मामले में कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र से आरोपी पिता बिगन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवती का पिता है और ऑटो चलाया करता था. पुलिस के मुताबिक युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था जो पिता को पसंद नहीं था, जिसके बाद उसने बेटी की हत्या की साजिश रची.

पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ़्तार

पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता के ख़िलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है. मृतका सेवरही थाना क्षेत्र के पिपरा घाट मुस्तकिल की रहने वाली थी.

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बता दें कि बीते गुरुवार को लखनऊ में छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस में लावारिस हालात में एक बैग और संदूक मिला था. जिसमें एक युवती के शरीर के कई टुकड़े मिले थे. युवती का सिर भी धड़ से अलग था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था. पुलिस ने युवती की शिनाख्त के लिए बरामद कप़ों की तीन बार जांच की लेकिन फिर भी जीआरपी को सफलता नहीं मिल सकी.

सोमवार को पुलिस की टीम ने छपरा से लेकर ट्रेन के तमाम स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की तलाश की, इसके साथ ही सभी स्टेशनों के आसपास के वीडियो भी खंगाले गए. मंगलवार को सुबह कुशीनगर रेलवे स्टेशन पर के सीसीटीवी में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे, जिसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुँच गई. मृतका के आरोपी पिता से पूछताछ की जा रही हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.

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