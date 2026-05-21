केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत SDRF ने 10000 श्रद्धालुओं को बचाया

रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग–गौरीकुंड के बीच मुनकटिया क्षेत्र में अचानक हुए भूस्खलन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग को बाधित कर दिया, जिससे हजारों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए. यह घटना रात के समय हुई, जब क्षेत्र में खराब मौसम, लगातार बारिश और पहाड़ों से गिरते मलबे के कारण हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए थे. अंधेरा, संकरी सड़क और यात्रियों की भारी भीड़ ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया.

घटना की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष (DCR) रुद्रप्रयाग द्वारा रात 9 बजकर 16 मिनट पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) को दी गई. सूचना मिलते ही SDRF की सोनप्रयाग टीम उपनिरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई. मौके पर पहुंचकर SDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की संयुक्त टीमों ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.

सफल हुआ SDRF का इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन

सेनानायक SDRF अर्पण यदुवंशी के निर्देशन में पहले से ही यात्रा मार्ग पर तैनात टीमों को संभावित आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रखा गया था. इसी पूर्व तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया के चलते इतने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका. टीमों के बीच बेहतर समन्वय और रणनीतिक योजना ने इस चुनौतीपूर्ण अभियान को प्रभावी बनाया.

संयुक्त टीमों ने अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में धैर्य और साहस का परिचय देते हुए सड़क के दूसरी ओर फंसे करीब 10,450 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला. लगातार हो रही बारिश और घने अंधेरे के बीच जवानों ने न केवल राहत कार्य किया, बल्कि श्रद्धालुओं का मनोबल भी बनाए रखा. उन्हें सुरक्षित तरीके से मार्ग पार कराकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया.

जवानों के जज्बे को सब कर रहे सलाम

रेस्क्यू अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया. पहाड़ी क्षेत्र में लगातार गिरते पत्थरों और फिसलन भरे रास्तों के बावजूद जवानों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया. इस दौरान किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी न हो, इसके लिए टीमों ने यात्रियों को व्यवस्थित ढंग से निकाला.

बचाव कार्य पूरा होने के बाद प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से मार्ग पर जमा मलबा हटाने का कार्य शुरू किया. कुछ ही समय में सड़क को साफ कर लिया गया और वाहनों की आवाजाही को पुनः सुचारु कर दिया गया. इससे यात्रा मार्ग पर सामान्य स्थिति बहाल हो सकी.

केदारनाथ जैसे दुर्गम यात्रा मार्गों तैयारी बेहद जरूरी

SDRF और NDRF के इस संयुक्त अभियान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आपदा की स्थिति में हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी तत्पर और सक्षम हैं. हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर की गई तैयारी, समन्वय और साहसिक प्रयास किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं.

यह घटना न केवल एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि केदारनाथ जैसे दुर्गम यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां कितनी जरूरी हैं.