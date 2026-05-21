गोंडा: सास के दाह संस्कार के बाद सरयू में नहा रहे दामाद का मगरमच्छ ने किया शिकार, मचा कोहराम 

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां पर सरयू नदी में नहा रहे एक 30 साल के व्यक्ति को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया. इस व्यक्ति का नाम दीपक बताया जा रहा है जो अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ग्रेटर नोएडा से आया था.

अंतिम क्रिया पूरी करने के बाद दीपक सहित सभी परिवार वाले सरयू नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी एक मगरमच्छ कहीं से आया और दीपक को खींचकर ले गया. मौके पर चीख पुकार मच गई लेकिन दीपक को बचाया नहीं जा सका. 24 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने क्षत-विक्षत अवस्था में दीपक का शव बरामद किया.

नोएडा से गोंडा खींचकर लाई थी मौत!

मामला गोंडा के थाना उमरी बेगमगंज का है, जहां बुधवार (20 मई) को दोपहर 12.00 बजे सोनौली मोहम्मदपुर उदयभान पाही के पास सरयू नदी में यह दर्दनाक हादसा हुआ. अपनी सास उर्मिला देवी के दाह संस्कार में शामिल होने ग्रेटर नोएडा से उमरी आए दीपक को स्नान के दौरान मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, सिग्मा परी चौक ग्रेटर नोएडा निवासी दीपक की शादी लगभग 7 साल पहले उमरी निवासी लालचंद शर्मा की बेटी रेखा से हुई थी. दंपती की एक चार साल की मासूम बेटी भी है, जो इस हृदयविदारक घटना के बाद पिता के साये से वंचित हो गई.

गोंडा पहुंचने के तीन घंटे बाद ही दीपक की मौत

दीपक एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करता था और अच्छी सैलरी पाता था. परिजनों के अनुसार दीपक खुद कार चलाकर बुधवार की सुबह करीब 9:30 बजे नोएडा से उमरी पहुंचा था. सास के दाह संस्कार के बाद परिवार और रिश्तेदार सरयू नदी में स्नान कर रहे थे. इसी दौरान नदी में मौजूद मगरमच्छ ने अचानक दीपक पर हमला कर उसे पानी के भीतर खींच लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देखते ही देखते दीपक गहरे पानी में गायब हो गया. परिजन बदहवास होकर चीखने लगे, जबकि स्थानीय लोगों ने तत्काल उसकी तलाश शुरू कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि गोताखोरों की मदद से घटना के 2.50 किलोमीटर दूर युवक के शव को बरामद किया गया है. शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

सरयू नदी में पहले भी मगरमच्छ ने किया लोगों का शिकार

बता दें, सरयू नदी के इस क्षेत्र में पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जहां स्नान के दौरान मगरमच्छ लोगों पर हमला कर उन्हें नदी में खींच ले गए और बाद में उनके शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिले.