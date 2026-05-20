उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा इस वर्ष एक बार फिर आस्था, उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम बनकर उभर रही है. देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं. यात्रियों की बढ़ती संख्या जहां एक ओर इस यात्रा की लोकप्रियता और धार्मिक महत्व को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ा रही है. इसके बावजूद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता और समर्पण के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है.

चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. कई बार यह संख्या निर्धारित क्षमता से भी अधिक हो जाती है, जिससे सोनप्रयाग, गौरीकुंड और अन्य प्रमुख पड़ावों पर अचानक भीड़ बढ़ने लगती है. हालांकि, राज्य सरकार द्वारा यात्रा से पहले ही विस्तृत एडवाइजरी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की गई थी, लेकिन कुछ श्रद्धालु इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और निर्धारित मार्गों के बजाय वैकल्पिक रास्तों से यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं. यही कारण है कि कुछ स्थानों पर जाम जैसी स्थिति बन रही है.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए इंतजाम सराहनीय हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित दर्शन कराना सुनिश्चित किया जाए.

सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रमुख पड़ावों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जहां डॉक्टरों की टीम 24 घंटे तैनात है. आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस सेवाएं भी सक्रिय हैं. इसके अलावा, रास्तों पर जगह-जगह पेयजल, शौचालय और विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

यात्रियों को सही दिशा दिखा रहे पुलिसकर्मी

यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस और ट्रैफिक कंट्रोल विभाग लगातार सक्रिय हैं. पुलिसकर्मी यात्रियों को सही दिशा दिखाने, भीड़ को नियंत्रित करने और जाम की स्थिति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. जहां कहीं भी जाम की स्थिति बनती है, वहां तुरंत कार्रवाई कर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है.

इसके साथ ही, प्रशासन द्वारा यात्रियों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है. उन्हें बताया जा रहा है कि किस पड़ाव पर कितना समय रुकना है और किस समय आगे बढ़ना उचित रहेगा. हालांकि, कुछ यात्री जल्दबाजी में इन निर्देशों की अनदेखी कर देते हैं, जिससे समस्या उत्पन्न होती है. फिर भी प्रशासन धैर्यपूर्वक सभी को समझाकर व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहा है.

जाम की स्थिति से तुरंत निपटने की कोशिश

गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने भी स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे पूरी निष्ठा से निभाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के कारण कुछ स्थानों पर सड़कें प्रभावित हुई थीं, लेकिन उन्हें शीघ्र ही दुरुस्त कर दिया गया है. जहां-जहां जाम की स्थिति बनी थी, वहां भी तेजी से सुधार किया जा रहा है.

राज्य सरकार द्वारा डिजिटल रजिस्ट्रेशन, हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं का भी उपयोग किया जा रहा है. इससे यात्रियों की ट्रैकिंग और प्रबंधन में काफी मदद मिल रही है. साथ ही, सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं.

कुल मिलाकर, उत्तराखंड सरकार चार धाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. जरूरत है कि श्रद्धालु भी सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और एसओपी का पालन करें, ताकि उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित बन सके. यदि सभी लोग मिलकर सहयोग करें, तो यह पवित्र यात्रा और भी सफल और यादगार बन सकती है.