'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए धमकी दी गई है. कुछ दिनों पहले ही उनकी समधन विधायक ज्योति मांझी (MLA Jyoti Manjhi) के काफिले पर हमला हुआ था. इस मामले में अभी पुलिस कार्रवाई कर ही रही है कि अब केंद्रीय मंत्री को धमकी मिली है.

धमकी भरे वीडियो में युवक कह रहा है, "अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न… अब तोरो पर हमला होगा… समझा न… इसलिए यादव दारोगा को टारगेट करना छोड़ दो…" इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वीडियो में दिखने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी गई है.

वीडियो सामने आने के बाद एफआईआर का आदेश

वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए गयाजी के एसएसपी सुशील कुमार ने बीते बुधवार (20 मई, 2026) को संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वीडियो में शामिल व्यक्ति की पहचान कर सूचना दें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

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जीतन राम मांझी को क्यों दी गई धमकी?

बता दें कि ज्योति मांझी पर हमले के बाद जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि आठ दिन के अंदर मोहनपुर थाने के दारोगा पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे डीएम-एसएसपी के आवास का घेराव करेंगे. उन्होंने जाति के आधार पर दारोगा को घेरा था. इसी पर युवक ने धमकी दी है.

जानकारी हो कि ज्योति मांझी पर हमले के मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. ज्योति मांझी बाराचट्टी से विधायक हैं. मोहनपुर थाने में सात नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अब देखना होगा कि मांझी को दी गई धमकी के मामले में आरोपी के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है.

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