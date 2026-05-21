हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?

'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?

Jitan Ram Manjhi Threat: जीतन राम मांझी को एक युवक ने धमकी दी है. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : अजीत कुमार | Updated at : 21 May 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए धमकी दी गई है. कुछ दिनों पहले ही उनकी समधन विधायक ज्योति मांझी (MLA Jyoti Manjhi) के काफिले पर हमला हुआ था. इस मामले में अभी पुलिस कार्रवाई कर ही रही है कि अब केंद्रीय मंत्री को धमकी मिली है.

धमकी भरे वीडियो में युवक कह रहा है, "अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न… अब तोरो पर हमला होगा… समझा न… इसलिए यादव दारोगा को टारगेट करना छोड़ दो…" इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वीडियो में दिखने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी गई है.

वीडियो सामने आने के बाद एफआईआर का आदेश

वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए गयाजी के एसएसपी सुशील कुमार ने बीते बुधवार (20 मई, 2026) को संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वीडियो में शामिल व्यक्ति की पहचान कर सूचना दें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

यह भी पढ़ें- 'नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार नहीं खुद्दार', राहुल गांधी के बयान पर जीतन राम मांझी की दो टूक

जीतन राम मांझी को क्यों दी गई धमकी?

बता दें कि ज्योति मांझी पर हमले के बाद जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि आठ दिन के अंदर मोहनपुर थाने के दारोगा पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे डीएम-एसएसपी के आवास का घेराव करेंगे. उन्होंने जाति के आधार पर दारोगा को घेरा था. इसी पर युवक ने धमकी दी है. 

जानकारी हो कि ज्योति मांझी पर हमले के मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. ज्योति मांझी बाराचट्टी से विधायक हैं. मोहनपुर थाने में सात नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अब देखना होगा कि मांझी को दी गई धमकी के मामले में आरोपी के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है.

यह भी पढ़ें- TRE-4 को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार की नीयत पर उठाया सवाल, 'ऐसा लगता है कि...'

Published at : 21 May 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS JITAN RAM MANJHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
बिहार
राहुल गांधी बोले- PM मोदी इटली में टॉफी बांट रहे, अब रामकृपाल यादव ने कहा- 'उपहार तो…'
राहुल गांधी बोले- PM मोदी इटली में टॉफी बांट रहे, अब रामकृपाल यादव ने कहा- 'उपहार तो…'
बिहार
TRE-4 को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार की नीयत पर उठाया सवाल, 'ऐसा लगता है कि...'
TRE-4 को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार की नीयत पर उठाया सवाल, 'ऐसा लगता है कि...'
बिहार
'नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार नहीं खुद्दार', राहुल गांधी के बयान पर जीतन राम मांझी की दो टूक
'नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार नहीं खुद्दार', राहुल गांधी के बयान पर जीतन राम मांझी की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Political Storm: 'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget