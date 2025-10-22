उत्तराखंड में मौसम ने बदला रुख, पहाड़ों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में मौसम ने बदला रुख, पहाड़ों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार

Uttarakhand News: उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है, आज पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. मैदानी जिलों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना बनी हुई है.

By : दानिश खान | Updated at : 22 Oct 2025 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. लंबे समय से चल रही शुष्क ठंड के बीच अब पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने मंगलवार के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है.

कहां-कहां होगी बारिश और बर्फबारी

पूर्वानुमान के मुताबिक, 22 अक्तूबर को देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है, वहीं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों जैसे बदरीनाथ, केदारनाथ, औली, माणा और हर्षिल में हल्की बर्फबारी के आसार हैं. मौसम विभाग ने बताया कि बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर और अस्थायी बदलाव

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बादल छाने और वर्षा-बर्फबारी होने की स्थिति बन रही है. हालांकि यह बदलाव अस्थायी रहेगा. 23 से 27 अक्तूबर के बीच राज्य के सभी हिस्सों में मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा.

पर्यटन और किसानों के लिए राहत

उधर, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हैं. विशेषकर औली, मुनस्यारी और चोपता जैसे स्थानों पर पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा. वहीं, किसानों के लिए भी यह बारिश राहत लेकर आ सकती है, क्योंकि इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और रबी फसलों की बुवाई में मदद मिलेगी, साथ ही मृदा की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहेगी.

प्रदेश के मैदानी जिलों में दिन का तापमान अब सामान्य से नीचे आने की संभावना है, जिससे ठंड का असर महसूस होने लगेगा और लोगों को अधिक गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता होगी. मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने और पर्वतीय मार्गों पर फिसलन से बचने की सलाह दी है. 

Published at : 22 Oct 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Weather News Uttarakhand Weather UTTARAKHAND NEWS WEATHER UPDATE
