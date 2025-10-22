एक ओर बिहार चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है. सीटों पर सहमति न बनने पर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने अलायंस से अलग होकर अकेले लड़ने का फैसला ले लिया है. माना जा रहा है कि इसका असर झारखंड में इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है. वहीं, अब तीसरे राज्य यानी महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन दल फीका पड़ता दिख रहा है.

एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी (MVA) में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तारीफ कांग्रेस यह गठबंधन ही खत्म करने की योजना बना रही है. दरअसल, महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता भाई जगताप ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी चुनावी मैदान में अकेले उतर सकती है.

'उद्धव ठाकरे के साथ नहीं होगा गठबंधन'- भाई जगताप

कांग्रेस नेता भाई जगताप ने भी बड़ा बयान दिया है. एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाएगी और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में भी चुनाव नहीं लड़ेगी. भाई जगताप ने स्पष्ट रूप से कह दिया है- "उद्धव ठाकरे के साथ तो जा ही नहीं रहे. राज ठाकरे की तो बात ही छोड़िए."

'राज ठाकरे के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी कांग्रेस'- वर्षा गायकवाड़

इसके अलावा, राज ठाकरे के महाविकास अघाड़ी (MVA) में शामिल होने की अटकलों के बीच मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने राज ठाकरे की पार्टी का नाम न लेते हुए कहा, "संविधान और कानून को ना मानने वालों के साथ हम नहीं जाएंगे. "

वर्षा गायकवाड़ ने आगे कहा, "दिवाली में पटाखे छूट रहे हैं लेकिन कुछ लोग राजनीति में पटाखे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पटाखे फूस निकले. हम बम फोड़ने को तैयार हैं और लोग इसका समर्थन करेंगे." वही, राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस नेता ने काह कि ⁠ देश में संविधान को न मानने वालों के साथ हम नहीं जाएंगे.