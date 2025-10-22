हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'

महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'

INDIA Alliance in Maharashtra: महाराष्ट्र कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और राज ठाकरे के MVA में शामिल होने की संभावना को खारिज कर दिया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 Oct 2025 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

एक ओर बिहार चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है. सीटों पर सहमति न बनने पर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने अलायंस से अलग होकर अकेले लड़ने का फैसला ले लिया है. माना जा रहा है कि इसका असर झारखंड में इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है. वहीं, अब तीसरे राज्य यानी महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन दल फीका पड़ता दिख रहा है. 

एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी (MVA) में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तारीफ कांग्रेस यह गठबंधन ही खत्म करने की योजना बना रही है. दरअसल, महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता भाई जगताप ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी चुनावी मैदान में अकेले उतर सकती है. 

'उद्धव ठाकरे के साथ नहीं होगा गठबंधन'- भाई जगताप

 कांग्रेस नेता भाई जगताप ने भी बड़ा बयान दिया है. एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाएगी और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में भी चुनाव नहीं लड़ेगी. भाई जगताप ने स्पष्ट रूप से कह दिया है- "उद्धव ठाकरे के साथ तो जा ही नहीं रहे. राज ठाकरे की तो बात ही छोड़िए."

'राज ठाकरे के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी कांग्रेस'- वर्षा गायकवाड़

इसके अलावा, राज ठाकरे के महाविकास अघाड़ी (MVA) में शामिल होने की अटकलों के बीच मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने राज ठाकरे की पार्टी का नाम न लेते हुए कहा, "संविधान और कानून को ना मानने वालों के साथ हम नहीं जाएंगे. " 

वर्षा गायकवाड़ ने आगे कहा, "दिवाली में पटाखे छूट रहे हैं लेकिन कुछ लोग राजनीति में पटाखे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पटाखे फूस निकले. हम बम फोड़ने को तैयार हैं और लोग इसका समर्थन करेंगे." वही, राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस नेता ने काह कि ⁠ देश में संविधान को न मानने वालों के साथ हम नहीं जाएंगे.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 11:15 AM (IST)
Tags :
MNS Uddhav Thackeray Raj Thackeray Maharashtra News Shiv Sena INDIA Alliance CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
क्रिकेट
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
क्रिकेट
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
इंडिया
India-US Relations: 'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
ट्रेंडिंग
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
हेल्थ
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
जनरल नॉलेज
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget