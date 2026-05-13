रुड़की में 78 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक से कर रहा था सप्लाई

उत्तराखंड पुलिस का ‘ऑपरेशन प्रहार’ लगातार नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता नजर आ रहा है. इसी क्रम में रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 78 लाख रुपये कीमत की स्मैक के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था और इलाके में स्मैक सप्लाई करने का काम करता था. गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है.

तलाशी के वक्त बाइक सवार से मिला 260 ग्राम स्मैक

नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत कोतवाली मंगलौर पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. बीती शाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रोककर उसकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 260 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 78 लाख रुपये आंकी गई है.

लंग्स, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन... प्रतीक यादव को केवल एक बीमारी नहीं थी, इलाज कर रही डॉक्टर ने बताया

पुलिस आरोपी से अन्य तस्करों के बारे में कर रही पूछताछ

गिरफ्तार आरोपी की पहचान हसीन उर्फ तोता पुत्र सईद निवासी ग्राम लादपुर कला थाना लक्सर जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है. आरोपी मोटरसाइकिल के जरिए स्मैक की खेप सप्लाई करने जा रहा था. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक को भी कब्जे में ले लिया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि उसके नेटवर्क और अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.

सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का दावा- लोग बोल रहे हैं प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान, पूर्व जज करें जांच