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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: रुड़की में 78 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक से कर रहा था सप्लाई

Uttarakhand News: रुड़की में 78 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक से कर रहा था सप्लाई

Uttarakhand News In Hindi: उत्तराखंड पुलिस का ‘ऑपरेशन प्रहार’ ने नशा तस्करों कार्रवाई करते हुए करीब 78 लाख रुपये कीमत की स्मैक के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 13 May 2026 06:29 PM (IST)
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उत्तराखंड पुलिस का ‘ऑपरेशन प्रहार’ लगातार नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता नजर आ रहा है. इसी क्रम में रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 78 लाख रुपये कीमत की स्मैक के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था और इलाके में स्मैक सप्लाई करने का काम करता था. गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है.

तलाशी के वक्त बाइक सवार से मिला 260 ग्राम स्मैक

नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत कोतवाली मंगलौर पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. बीती शाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रोककर उसकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 260 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 78 लाख रुपये आंकी गई है.

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पुलिस आरोपी से अन्य तस्करों के बारे में कर रही पूछताछ

गिरफ्तार आरोपी की पहचान हसीन उर्फ तोता पुत्र सईद निवासी ग्राम लादपुर कला थाना लक्सर जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है. आरोपी मोटरसाइकिल के जरिए स्मैक की खेप सप्लाई करने जा रहा था. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक को भी कब्जे में ले लिया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि उसके नेटवर्क और अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 13 May 2026 06:27 PM (IST)
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Uttarakhand Police UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
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