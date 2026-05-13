हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: PM मोदी की अपील पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, फ्यूल-WFH को लेकर उठाया ये कदम

Uttarakhand News: PM मोदी की अपील पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, फ्यूल-WFH को लेकर उठाया ये कदम

Uttarakhand News In Hindi: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई जरूरी निर्णय लिए गए हैं. जिन्हें सराकर जल्द लागू करेगी.

By : दानिश खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 13 May 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार (13 मई) को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए. वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर सुधारात्मक कदम उठाने का फैसला किया है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा.

'कोविड-19 के बाद से नहीं उबर पाई अर्थव्यवस्था' 

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उबर नहीं पाई है. इसके साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध और वर्तमान में पश्चिम एशिया में जारी संकट ने अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर दबाव डाला है. विशेष रूप से ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे भारत जैसे देशों को बढ़ती लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने का आग्रह किया है. इसी दिशा में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में ऊर्जा बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की है.

देहरादून: CM पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत कई प्रस्तावों पर मंथन

वर्क फ्रॉम होम और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा

सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके. निजी क्षेत्र को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. साथ ही आम लोगों को अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा.

राज्य सरकार ने सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने का निर्णय लिया है. इस दिन सरकारी अधिकारी और आम नागरिक निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करेंगे. मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में भी वाहनों की संख्या आधी करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा, जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उन्हें एक दिन में अधिकतम एक ही वाहन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा.

विदेश यात्राओं में कटौती और पर्यटन को दें बढ़ावा

राज्य में जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लागू की जाएगी. इसके तहत नए खरीदे जाने वाले सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अनिवार्य किए जाएंगे. साथ ही चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिल सके.

सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही 'Visit My State' अभियान के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार किया जाएगा. डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहित करने और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. प्रवासी भारतीयों को भी उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए आकर्षित किया जाएगा.

‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ जैसे चलाए जाएंगे अभियान 

राज्य में 'मेरा भारत, मेरा योगदान' जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे. 'Made in State' के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकारी खरीद में 'Make in India' के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. नागरिकों को एक वर्ष तक सोने की खरीद सीमित करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा.

सरकार आम लोगों को कम तेल वाले भोजन के लाभों के प्रति जागरूक करेगी. स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल के उपयोग की समीक्षा की जाएगी और इसे कम करने के प्रयास होंगे. होटल, ढाबों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को 'लो-ऑयल मेन्यू' अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

प्राकृतिक खेती और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा

किसानों को प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा. उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी. स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों को मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा. होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि गोबर गैस संयंत्रों के विस्तार के लिए पंचायत और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं.

इसके अलावा, माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति 60 दिनों के भीतर प्रस्तावों को मंजूरी देगी. इन सभी फैसलों के जरिए उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह ऊर्जा संरक्षण, आर्थिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है, और आने वाले समय में इन पहलों का व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

देहरादून में नर्सिंग कैंडिडेट्स का आंदोलन चरम पर, टंकी पर चढ़ीं कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला, खुदपर डाला पेट्रोल 

Published at : 13 May 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: PM मोदी की अपील पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, फ्यूल-WFH को लेकर उठाया ये कदम
PM मोदी की अपील पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, फ्यूल-WFH को लेकर उठाया ये कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prateek Yadav Death News LIVE: प्रतीक यादव को CM योगी, सुरेश खन्ना, अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि, डिंपल, शिवपाल भी मौजूद
LIVE: प्रतीक यादव को CM योगी, सुरेश खन्ना, अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि, डिंपल, शिवपाल भी मौजूद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर देहात के 400 करोड़ के जमीन घोटाले में पूर्व एडीएम सहित कंपनियों व बैंक अधिकारियों पर एफआईआर
कानपुर देहात के 400 करोड़ के जमीन घोटाले में पूर्व एडीएम सहित कंपनियों व बैंक अधिकारियों पर एफआईआर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में भारी कटौती, देखें पूरी लिस्ट
ईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में कटौती, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
इंडिया
'AIADMK विधायकों को दिया रिटर्न गिफ्ट', विजय की TVK पर बरसे MK स्टालिन, कांग्रेस को भी सुनाया खरी-खरी
'AIADMK विधायकों को दिया रिटर्न गिफ्ट', विजय की TVK पर बरसे MK स्टालिन, कांग्रेस को भी सुनाया खरी-खरी
शिक्षा
CBSE Results 2026: बिना हाथ लगाए कॉपी चेक और अंकों की महंगाई पर कंट्रोल! CBSE 12वीं क्लास का यह रिजल्ट सबसे अलग क्यों?
बिना हाथ लगाए कॉपी चेक और अंकों की महंगाई पर कंट्रोल! CBSE 12वीं क्लास का रिजल्ट सबसे अलग क्यों
यूटिलिटी
Power-Saver Hacks: गर्मी में बिजली के बिल से हैं परेशान? जानिए इसे कम करने के 5 हैक्स, पैसों की होगी बचत
गर्मी में बिजली के बिल से हैं परेशान? जानिए इसे कम करने के 5 हैक्स, पैसों की होगी बचत
एग्रीकल्चर
MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा
MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget