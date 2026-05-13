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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPower-Saver Hacks: गर्मी में बिजली के बिल से हैं परेशान? जानिए इसे कम करने के 5 हैक्स, पैसों की होगी बचत

Power-Saver Hacks: गर्मी में बिजली के बिल से हैं परेशान? जानिए इसे कम करने के 5 हैक्स, पैसों की होगी बचत

Save Electricity and Money: अगर आप भी इस भीषण गर्मी के साथ-साथ भारी बिजली के बिल से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब घबराएं नहीं, इन पांच हैक्स से आप आसनी से बिजली के बिल में बचत कर सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 13 May 2026 05:45 PM (IST)
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Electricity Bill Saving Tips: गर्मी के मौसम में हर कोई आज कल तेजी से  एयर कंडीशनर खरीदने में जुटा हुआ है. ऐसे में चिलचिलाती गर्मी ने इंसानों के जन-जीवन को पूरी तरह से अस्तव्यस्त कर दिया है. भीषण गर्मी से बचने के लिए हर कोई अपने घरों में लगातार AC और कूलर का जमकर इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन, ठंडी हवा में सुकून भरी जिंदगी के बाद बिजली के बिल ने लोगों की नई परेशानी खड़ी कर दी है. लेकिन, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इन स्मार्ट आदतों से आप अपने घर के बिजली बिल को बेहद ही आसानी से कम कर सकते हैं. 

1. AC को 24°C पर सेट करें

ज्यादातर लोग जल्दी ठंडक पाने के लिए अपने AC को 16°C या 18°C पर चला देते हैं. लेकिन, लोग ये भूल जाते हैं कि BEE (Bureau of Energy Efficiency) के मुताबिक, इंसानों के लिए 24°C एक आदर्श तापमान माना जाता है. इसके साथ ही AC का तापमान हर एक डिग्री बढ़ाने पर लगभग 6 प्रतिशत की बिजली को बचाने का काम करता है. अगर आप भी अपने AC को रोजाना 24°C पर चलाएंगे तो ठंडक के साथ-साथ आपके बिजली के बिल में भी तेजी से गिरावट देखन को मिलेगी. 

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2. कूलर और AC के साथ पंखे का करें इस्तेमाल

AC चलाने के साथ अगर आप धीमी गति पर पंखा (Ceiling Fan) भी चलाते हैं, तो कमरे में ठंडी हवा लगातार आती रहेगी. ऐसे में कमरा न सिर्फ जल्दी ठंडा होगा बल्कि AC के कंप्रेसर पर बेहद ही कम लोड भी पड़ेगा. 

3. पुराने बल्बों की बजाय LED का करें उपयोग 

क्या आप अभी भी पुराने बल्ब या फिर किसी तरह के CFL का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाएं. एक बेहद ही साधारण बल्ब की तुलना में LED सबसे ज्यादा बिजली बचाने का न सिर्फ काम करता है बल्कि यह आपके कमरे को एक तरह से ठंडा करने का भी काम करता है. 

4. उपकरणों को 'स्टैंडबाय' मोड पर न छोड़ें

ज्यादातर लोग टीवी देखते-देखते ही उसे बिना बंद किए अपने अन्य किसी काम में पूरी तरह से व्यस्त हो जाते हैं. ऐसा करने की गलती न करें. हमेशा टीवी, माइक्रोवेव या फिर कंप्यूटर को तुरंत बंद कर दें. ऐसा करने से न सिर्फ आपके बिजली के बचत होगी बल्कि बिल में गिरावट देखने को मिलेगी. 

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5. प्राकृतिक वेंटिलेशन और पर्दों का करें ज्यादा इस्तेमाल

दिन के समय जब धूप तेज हो, तो भारी पर्दों का इस्तेामल करना सबसे बेहतरीन विक्लपों से एक माना जाता है. इसके अलावा, शाम के समय कोशिश करें कि घर की खिड़कियों को खोल दें प्राकृतिक हवा आती रह. इसके अलावा, अगर आप AC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठंडी हवा को अंदर रखने के लिए दरवाजों और खिड़कियों के गैप को 'डोर सील' से पूरी तरह से बंद कर दें ताकि AC की कूलिंग बाहर न जा सके.

Published at : 13 May 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Utility News Bill Saving Hacks Heavy Electricity Bill
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