समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन को लेकर चौंकाने वाले दावे हो रहे हैं. हालांकि इन दावों को लेकर कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. न ही अभी तक अस्पताल या पुलिस ने इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया दी है.

सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के हालिया बयान ने इन दावों को और हवा दे दी है. मेहरोत्रा ने दावा किया कि लोग कह रहे हैं कि प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान हैं. दूसरी ओर समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अस्पताल लाए जाने से पहले प्रतीक अपने आवास में किचेन में बेहोश होकर गिर गए थे. उसके बाद स्टाफ ने अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट को फोन किया.

इन सवालों के घेरे में प्रतीक यादव की मौत, अखिलेश यादव के इस बयान से मिले संकेत, सपा ने भी उठाए सवाल

रविदास मेहरोत्रा ने भी उठाए सवाल

सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी कहा है कि लोग कह रहे हैं कि शरीर पर चोट के निशान थे. ये सामान्य मौत नहीं है. उन्हें जहर भी दिया जा सकता है. मेहरोत्रा ने प्रतीक यादव की मौत की जांच उच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश से करने की मांग की है.प्रतीक के शव के पोस्टमार्टम के दौरान किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचे मेहरोत्रा ने में कहा कि प्रतीक की मौत की जांच की जानी चाहिए. लखनऊ (मध्य) सीट से सपा के विधायक मेहरोत्रा ने कहा, 'उच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल आने से पहले उनकी मौत हो गई थी.'

दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक, प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है. पोस्टमार्टम टीम में King George's Medical University के दो डॉक्टर और सीएमओ कार्यालय की ओर से चार डॉक्टर शामिल थे. जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है. वहीं, अपर्णा यादव के पहुंचने के बाद करीब 1:30 बजे प्रतीक यादव के शव को पीएम हाउस से विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास ले जाया जाएगा.