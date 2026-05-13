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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा

MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा

MSP News For Farmers: कैबिनेट के इस बड़े फैसले ने किसानों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल दिए हैं. MSP पर भारी बजट के आवंटन से अब खेती-किसानी को नई एनर्जी मिलेगी. जान लें पूरी खबर.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 May 2026 04:47 PM (IST)
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MSP News For Farmers: मोदी कैबिनेट ने किसानों की झोली खुशियों से भर दी है और खेती-किसानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के जरिए किसानों की आय सुरक्षित करने के लिए 2.60 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी है. इससे देश के करोड़ों अन्नदाताओं के पसीने की सही कीमत मिलने की गारंटी है. 

आज के दौर में जहां लागत बढ़ रही है. सरकार का यह मास्टरस्ट्रोक किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाया गया है. इस बड़े निवेश से न केवल फसलों की सरकारी खरीद तेज होगी. बल्कि खेती अब घाटे का सौदा नहीं बल्कि एक मुनाफे वाला बिजनेस बनकर उभरेगी. जान लीजिए अपने काम की बात.

MSP के लिए 2.60 लाख करोड़ की मंजूरी

कैबिनेट ने पीएम-आशा (PM-AASHA) योजना को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसे 2.60 लाख करोड़ रुपये के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर बाजार में फसलों की कीमत MSP से नीचे गिरती है, तो सरकार हस्तक्षेप करे और किसानों को उनका हक दिलाए. 

इस बजट का एक बड़ा हिस्सा दालों, तिलहन और तेल वाले बीजों की खरीद पर खर्च किया जाएगा. खास बात यह है कि सरकार ने अब खरीद की सीमा को भी लचीला बनाया है. जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके और उन्हें अपनी फसल औने-पौने दामों पर बिचौलियों को न बेचनी पड़े.

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दालों और तिलहन के उत्पादन पर फोकस

भारत को दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं. सरकार का टारगेट है कि 2027-28 तक देश दालों के उत्पादन में पूरी तरह सेल्फ-डिपेंडेंट बन जाए. इसके लिए 'प्राइस सपोर्ट स्कीम' के तहत अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की खरीद को अब वास्तविक उत्पादन के 100% तक बढ़ा दिया गया है. 

यानी किसान जितना पैदा करेंगे. सरकार उसे MSP पर खरीदने के लिए तैयार रहेगी. इससे किसानों में इन फसलों को उगाने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी. यह कदम खेती में विविधता लाने और मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए भी गेम-चेंजर साबित होगा.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

2.60 लाख करोड़ रुपये का यह निवेश सीधे ग्रामीण भारत की नसों में खून की तरह काम करेगा. जब किसान की जेब में पैसा आएगा, तो ग्रामीण बाजारों में डिमांड बढ़ेगी, जिससे ट्रैक्टर, खाद, बीज और अन्य एग्री-इक्विपमेंट्स की बिक्री में उछाल आएगा.  

इसके अलावा सरकार ने ई-नाम (e-NAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक वेयरहाउसेस के नेटवर्क को भी इस बजट से मजबूती देने की योजना बनाई है. इससे फसल की बर्बादी कम होगी और किसानों को अपनी उपज स्टोर करके सही समय पर बेचने की आजादी मिलेगी. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 May 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
 Agriculture MSP News 'MSP Farming News
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