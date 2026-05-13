समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया. 38 वर्ष की आयु में प्रतीक ने 13 मई 2026, बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली.

प्रतीक का लंबे वक्त से इलाज कर रहीं डॉक्टर रुचिता शर्मा ने बताया है कि दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे सिर्फ एक बीमारी से परेशान नहीं थे. मेडिसिन विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. रुचिता शर्मा ने कहा कि, हमें प्रतीक यादव के निधन की खबर मिली है, और इस नुकसान से हमें गहरा दुख हुआ है. वह हमारे यहां इलाज कराने आते थे. मैं काफी समय से उनका इलाज कर रही थी, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं थीं.

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पल्मोनरी एम्बोलिज़्म का पता चला

उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले, उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज़्म होने के बाद यहाँ भर्ती किया गया था- यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें खून का थक्का (blood clot) धमनियों में पहुंचकर वहीं जम जाता है. उनके फेफड़ों में रुकावट के कारण, उनके दिल के काम करने पर बुरा असर पड़ा था. कुछ दिन पहले वह सास लेने में दिक्कत और साँस से जुड़ी अन्य समस्याओं की शिकायत लेकर यहाँ आए थे, और उसी समय उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज़्म का पता चला था.

शर्मा ने कहा कि पल्मोनरी एम्बोलिज़्म की स्थिति, अपने आप में ही, बहुत गंभीर होती है और इसमें काफी जोखिम होता है. वह पहले से ही खून पतला करने वाली दवाएँ ले रहे थे; उन्हें अपनी मेडिकल समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी थी और वह अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं नियमित रूप से लेते थे.

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