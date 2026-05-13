PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील पर सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, 'जरा इसके बारे में...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि एक साल तक सोना की खरीददारी न करें. इस पर गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जरा इसके बारे में सर्राफा व्यवसायियों से संपर्क करिए और उनकी नब्ज टटोलिए कि क्या हाल चाल है.

डंका बज गया या डंका फट गया- अफजाल अंसारी

बहुत अफसोसनाक है. पहले भी कई बार नीट की परीक्षा का रद्द हो जाना, पर्चा लीक हो जाना, विफलता की पराकाष्ठा है. अफसोसनाक ये है कि पर्चा लीक हो जा रहा है और इसकी सूचना परीक्षार्थियों की तरफ से दी जा रही है. व्यवस्था में जो लोग हैं वो सोए हुए हैं. किस नींद में सोए हुए हैं? डंका बज गया या डंका फट गया? पूरे देश में नौजवानों में निराशा है.

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नीट पेपर लीक मामले में अपडेट

नीट पेपर लीक में आरोपी शुभम खैरनार ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूली है. महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से लीक पेपर लेकर नासिक पहुंचा था. वहीं ABVP ने NTA दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया. नासिक से पकड़े गए शुभम को लेकर सीबीआई की जांच तेज हो गई है. आज शाम सीबीआई उसे लेकर दिल्ली लेकर पहुंच जाएगी.

सीबीआई महाराष्ट्र के शुभम से जानना चाहेगी कि आखिर उसे ये सैम्पल पेपर कहां से मिला? हरियाणा के यश यादव को वो कैसे जानता था? अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नासिक में पेपर प्रिंट करवाने को किसने कहा? क्या कोई सरकारी व्यक्ति शुभम के सम्पर्क में आया है, जिसने पेपर लीक किया हो? शुभम के डिजिटल लेनदेन और खाते भी जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई को कैश लेन देन का पता चला है.

अब कब होगी NEET की परीक्षा?

इस बीच NEET परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी होने की उम्मीद है. एक हफ्ते में नई तारीख का एलान हो सकता है. परीक्षा कराने में 2 महीने का वक्त लग सकता है. 15 जुलाई के आसपास NEET परीक्षा संभव है.

प्रतीक यादव की मौत पर जताया दुख

अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत पर उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें.

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