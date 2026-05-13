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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में भारी कटौती, देखें पूरी लिस्ट

ईंधन किल्लत: एअर इंडिया की अगस्त तक 29 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फ्लाइट्स में भारी कटौती, देखें पूरी लिस्ट

Air India: एअर इंडिया ने विमानों के संचालन में बदलाव और कटौती के पीछे कुछ क्षेत्रों पर लगातार एयरस्पेस बंद होने और जेट फ्यूल की रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ी कीमतों को कारण बताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 May 2026 04:52 PM (IST)
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एअर इंडिया एयरलाइंस ने बुधवार (13 मई, 2026) को 29 अंतरराष्ट्रीय रूटों पर अपनी उड़ानों में अस्थायी बदलाव और कटौती करने की घोषणा की है. एयरलाइन इस बदलाव को अगले महीने जून से लागू करने वाली है, जो अगस्त महीने तक चलेगी. विमानों के संचालन में बदलाव और कटौती के पीछे पश्चिया एशिया में जारी संघर्ष की वजह से कुछ क्षेत्रों पर लगातार एयरस्पेस बंद होने और जेट फ्यूल की रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ी कीमतों को कारण बताया गया है.

Published at : 13 May 2026 04:48 PM (IST)
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