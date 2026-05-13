एअर इंडिया एयरलाइंस ने बुधवार (13 मई, 2026) को 29 अंतरराष्ट्रीय रूटों पर अपनी उड़ानों में अस्थायी बदलाव और कटौती करने की घोषणा की है. एयरलाइन इस बदलाव को अगले महीने जून से लागू करने वाली है, जो अगस्त महीने तक चलेगी. विमानों के संचालन में बदलाव और कटौती के पीछे पश्चिया एशिया में जारी संघर्ष की वजह से कुछ क्षेत्रों पर लगातार एयरस्पेस बंद होने और जेट फ्यूल की रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ी कीमतों को कारण बताया गया है.