उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी, इन अहम पदों पर जल्द होंगी नियुक्तियां

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी, संगठन में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में जुट गई है. पार्टी इसी माह अपने सभी मोर्चों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने जा रही है. साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों के नामों की घोषणा भी जल्द की जा सकती है.

भाजपा के छह प्रमुख मोर्चे— भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा पहले ही हो चुकी है. लेकिन, उनकी टीमों का गठन अभी बाकी है.

जल्द पूरी होंगी लंबित नियुक्तियां

सूत्रों के अनुसार, पार्टी का ध्यान अब तक बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रित था, जहां कई वरिष्ठ नेता संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा रहे थे. चुनाव समाप्त होते ही ये नेता वापस लौट रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड संगठन में लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज की जाएगी.

भाजपा नेतृत्व का लक्ष्य है कि नवंबर के अंत तक सभी मोर्चों की जिला और प्रदेश स्तरीय टीमों का गठन पूरा कर लिया जाए. ताकि जल्द से जल्द ज़मीन स्तर पर एक बार फिर से तेजी से काम किया किया जाए और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हो.

संगठन को मजबूत कर ने की तैयारी

भाजपा के प्रदेश में कुल 19 संगठनात्मक जिले हैं. प्रत्येक जिले में मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ जिला स्तरीय इकाइयों का गठन भी किया जाएगा. इस प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी आगामी निकाय और लोकसभा चुनावों से पहले अपनी संगठनात्मक जड़ें और मजबूत करना चाहती है.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा कि, “मोर्चों के जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी.”

पार्टी सूत्रों का कहना है कि चयन में संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को प्रमुखता दी जाएगी. इस कवायद को भाजपा के आगामी चुनावी मिशन की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.

'इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए..', दिल्ली धमाके को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर कांग्रेस ने साधा निशाना



