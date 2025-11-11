'इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए...', दिल्ली धमाके को लेकर अमित शाह पर कांग्रेस ने साधा निशाना

दिल्ली के लाल किले के सामने हुए धमाके को लेकर सियासत भी तेज हो गई हैं, कांग्रेस पार्टी ने इन धमाकों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है. यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो कहते हैं कि कोई घुसपैठिया नहीं घुस रहा तो ये घटनाएं कैसे हो रही हैं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह दावा करते हैं कि कोई घुसपैठिया नहीं घुस रहा है, तो फिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? कुछ दिन पहले पहलगाम में हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई. वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. फिर भी कहते रहते हैं कि वो सब ठीक कर देंगे.

गृहमंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा

इससे पहले, 2019 के चुनावों से ठीक पहले पुलवामा में घटना हुई थी, इसकी हमले की भी कोई जांच नहीं हुई. पूरा देश तनाव में है, कई निर्दोष लोग मारे गए हैं. अब इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार हैं. उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए. ये सीधे तौर पर सरकार की विफलता है, गृहमंत्री कल भी चुनावों में व्यस्त थे.

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पूछे सवाल

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी इस घटना पर चिंता जताई और कहा कि कल सुबह ही फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था, काश उस समय सरकार प्रिकॉशन लेती. वो तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यहां आकर इसे बरामद किया है. ये घटना बेहद दुखद हैं. मैं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्योंकि यह घटना भारत की राजधानी दिल्ली में हुई है इसलिए सरकार को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, दोषियों का जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए, कोई साजिश है तो उसे भी सामने लाया जाना चाहिए और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो इसके भरपूर प्रयास किए जाने चाहिए.

जहां तक सवाल है विस्तृत रूप से तो लोकसभा और राज्यसभा का सत्र 1 दिसंबर से बुलाया गया है. मुझे पूरा भरोसा है कि हम और विपक्ष मिलकर इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और सरकार इस पर विस्तार से जवाब देगी और विस्तृत जानकारी देगी. फिलहाल हम इस ओर अपनी संवेदना व चिंता व्यक्त करते हैं.

